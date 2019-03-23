Mobil oyunlar arasında aksiyon kategorisinde yer alan ve ücretsiz olarak oyun tutkunlarının hizmetine sunulan Spicy Piggy, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış parkurlarda macera dolu yarışlar yapabileceğiniz sıra dışı bir oyundur.

Zorlu parkurları ve eğlenceli grafikleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken, küp bloklardan oluşan engelleri aşarak hızla ilerlemek ve puanları toplayarak bölümü tamamlamaktır. Parkurlarda karşınıza çeşitli yaratıklar çıkacak ve size engel olmaya çalışacaklardır. Alev topları fırlatarak bu yaratıkları öldürebilir ve yolunuza devam edebilirsiniz. Aksiyon ve maceraya doyabileceğiniz eğlenceli bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden zor onlarca parkur yer almaktadır. Parkurlarda sizi öldürmek isteyen zombi ve çeşitli yaratıklar bulunmaktadır. Hızla ilerleyerek düşmanlarınızı yok etmeli ve maksimum seviyede puan toplayarak yolunuza devam etmelisiniz. Bu sayede seviye atlayarak farklı bölümlere ulaşabilir ve yeni parkurlarda yarışabilirsiniz.

Android ve İOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Spicy Piggy, sıkılmadan oynayabileceğiniz eşsiz bir aksiyon oyundur.