Hem Android, hem de İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan kolaylıkla erişebileceğiniz ve sürükleyici özelliği sayesinde bağımlısı olacağınız Spiritwish, esrarengiz olayların gerçekleştiği ıssız bir ormana yolculuk yaparak farklı özelliklere sahip savaşçıları yöneteceğiniz ve güçlü bir ordu kurarak rakiplerinizle gerçek zamanlı savaşlara katılacağınız benzersiz bir oyundur.

Kaliteli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, savaş haritasını takip ederek aksiyon dolu görevler üstlenmek ve haritadaki işaretli alanlara giderek tehlikeli yaratıkları etkisiz hale getirmektir.

Kılıç, ok, balta, mızrak ve daha onlarca ölümcül silaha sahip savaşçılardan kurulu kalabalık bir orduyu komuta ederek rakiplerinizle online klan savaşları yapabilir ve gerçek zamanlı müsabakalara çıkarak ekstra ödüller kazanabilirsiniz.

Ayrıca büyücü ve sihirbazlardan yardım alarak bölgeler arası ışınlanma işlemlerini yapabilir ve zamandan kazanabilirsiniz.

Mobil oyunlar arasında rol kategorisinde kendisine yer bulan ve 100 binden fazla oyuncu kitlesi tarafından keyifle oynanan Spiritwish, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza indirebileceğiniz eğlenceli bir savaş oyunu olarak öne çıkıyor.