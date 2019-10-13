Mobil platformda gerçek zamanlı PvP savaşlarına katılacağımız Stormbound: Kingdom Wars ile aksiyon yüklü anlar yaşamaya hazır olun!

2D ve 3D grafik açılarının yer aldığı yapımda oyuncular gerçek zamanlı olarak dünyanın farklı noktalarındaki oyuncular ile PvP savaşlarına katılacak ve bu savaşlardan galibiyetle ayrılmaya çalışacaklar.

Hem Android hem de iOS platformunda oynaması ücretsiz olarak yayınlanan yapım 1 milyondan fazla oyuncu tarafından şu sıralar oynanmaya devam ediyor. Güçlü kartların ve farklı karakter özelliklerinin yer aldığı yapımda oyuncular seçtikleri kartlar ile rakiplerine karşı stratejik hamleler gerçekleştirecekler.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan yapım Google Play üzerinde oyuncular tarafından 4.3 gibi bir skor puanı ile değerlendirildi.