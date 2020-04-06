TeamLink ile ücretsiz olarak görüntülü toplantılar ve dersler yapılabilmekte.
Şirketler ve okullar tarafından en çok tercih edilen uygulamaların başında gelen TeamLink'te 300 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılıyor.
TeamLink iOS Özellikleri
Kolay kullanımı ve sade arayüzü ile dikkat çeken TeamLink, video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden bir tanesi. Çapraz platform desteği bulunan uygulamada ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisi yer almakta.
TeamLink sayesinde ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmektesiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını tercih etmekteler. Uygulamada görüşmeleri kayıt altına alabilmektesiniz.
Herhangi bir zaman sınırı bulunmayan TeamLink, cihazınızada çok fazla yer kaplamıyor. Uygulamada görüntünüzü veya mikrofonunuzun sesini ayarlar bölümünden kolayca kapatabilmektesiniz.
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