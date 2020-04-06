Şirketler ve okullar tarafından en çok tercih edilen uygulamaların başında gelen TeamLink'te 300 kişiye kadar görüntülü görüşme yapılıyor.

TeamLink iOS Özellikleri

Kolay kullanımı ve sade arayüzü ile dikkat çeken TeamLink, video ve web konferansı için dünyanın en gelişmiş çözümlerinden bir tanesi. Çapraz platform desteği bulunan uygulamada ultra düşük gecikme süresi ve kristal netliğinde video ve ses için dünyanın en gelişmiş gerçek zamanlı video teknolojisi yer almakta.

TeamLink sayesinde ultra yüksek tanımlı ekran paylaşımı ve gerçek zamanlı etkileşimler sayesinde verimli bir şekilde iş yapabilmektesiniz. Öğretmenler online dersler için TeamLink uygulamasını tercih etmekteler. Uygulamada görüşmeleri kayıt altına alabilmektesiniz.