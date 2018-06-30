Ustabilir uygulamasıyla çeşitli işlerinizi halledecek ustaları kolayca bulabilirsiniz.
Ustabilir uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan tadilat, tamirat ve montaj işleriniz için en iyi ustayı bulabilirsiniz.
Alanında uzman ustalar ile müşterileri bir araya getiren bir platform olan Ustabilir, hizmet almak istediğiniz konularda sizlere yardımcı olacak onlarca ustayı sizlere sunuyor. Evinizde veya işyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tadilat, tamirat ve montaj işleri için en iyi hizmet veren ustaları bulabileceğiniz platformda, ustalarla detayları konuşarak anlaşabiliyorsunuz.
Anlaşmak istediğiniz ustalar ile daha önce çalışan kullanıcılar tarafından verilen değerlendirme puanları ve yorumlarını da okuyabileceğiniz Ustabilir uygulamasında, ustaların sertifika bilgilerini de inceleyebiliyor ve iş bitiminde değerlendirme yapabiliyorsunuz. Ustabilir uygulamasında sadece müşteriler değil, ustalar da kayıt olabiliyor ve hizmet bekleyen müşterilerle anında iletişime geçebiliyorlar. Koçtaş tarafından geliştirilen Ustabilir uygulamasında, tadilat için ihtiyaç duyabileceğiniz malzemeleri de Koçtaş mağazalarından indirimli olarak alabiliyorsunuz. Eğer siz de alanında uzman ustalara ulaşmak veya hizmet bekleyen müşterilere ulaşmak istiyorsanız, Ustabilir uygulamasını iPhone ve iPad cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.
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