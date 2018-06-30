Ustabilir uygulamasını kullanarak iOS cihazlarınızdan tadilat, tamirat ve montaj işleriniz için en iyi ustayı bulabilirsiniz.

Alanında uzman ustalar ile müşterileri bir araya getiren bir platform olan Ustabilir, hizmet almak istediğiniz konularda sizlere yardımcı olacak onlarca ustayı sizlere sunuyor. Evinizde veya işyerinizde ihtiyaç duyduğunuz tadilat, tamirat ve montaj işleri için en iyi hizmet veren ustaları bulabileceğiniz platformda, ustalarla detayları konuşarak anlaşabiliyorsunuz.