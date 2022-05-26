Günümüzde artık birçok işimizi internet üzerinden halledebildiğimiz düşünüldüğünde, birçok kişi evinde oturduğu yerden iş arama imkanına da sahip olabiliyor. Cep telefonları veya bilgisayarlar üzerinden iş bulmak için belirli siteler bulunuyor. İş bulma sitelerinin birçoğu yalnızca iş aramanıza yardımcı olmakla kalmıyor, mülakat gibi konularda da kişilere destek olmak gibi birçok özellik sunuyor. Biz de sizler için en iyi iş bulma sitelerini yazımızda derledik.

En İyi İş Bulma Siteleri Hangileri?

Kariyer.net

Secretcv

İşkur

Yenibiriş

Linkedin

Eleman.net

Kariyer.net

İş bulma sitesi dendiğinde akla ilk gelenlerden biri olan Kariyer.net, 25 milyon kişiyi aşan bir özgeçmiş veri tabanına sahip. Tam anlamıyla bir kariyer merkezi olarak adlandırabileceğimiz bu site iş bulmanın yanında cv hazırlamak, mülakatlara hazırlanmak, meslekler hakkında bilgi sahibi olmak kariyer hayatımız için gerekli olan ipuçlarının da yer aldığı çok yönlü bir site.

Secretcv

10 binden fazla iş ilanının yer aldığı Secret CV sitesi, diğer iş bulma sitelerine nazaran gizliliğe çok daha fazla önem veriyor. Secret CV üzerinde işveren ve iş arayanların kendi bilgilerini gizlemek için birçok seçenek bulunuyor.

İŞKUR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yer alan İŞKUR, resmi bir kurum olarak öne çıkıyor. Hem kamu hem de özel sektör alanında iş bulmanıza yardımcı olan İŞKUR, özellikle mavi yaka çalışanlar için oldukça kullanışlı bir platform, İŞKUR platformuna giriş yaptıktan sonra birçok iş ilanını bulmanız mümkün. Düzenli olarak güncellenen ilanlar arasından size en uygun ilanlara başvuru yaparak, meslek hayatına adım atabilirsiniz.

Yenibiriş

Yenibiriş platformu, diğer iş bulma siteleri gibi kullanıcılara hizmet veriyor. Ancak buradaki en önemli nokta, iş ilanlarını görebilmek için illa siteye üye olmanız gerekmiyor. Ancak üye olduktan sonra Yenibiriş platformu üzerinden bir CV oluşturarak, dilediğiniz ilanlara başvuruda bulunabilirsiniz.

Linkedin

Linkedin, özellikle beyaz yaka çalışanların sıklıkla tercih ettiği bir platform, Halk arasında ‘Beyaz Yakalı Facebook’u olarak da adlandırılan Linkedin, birçok özel sektörden çalışanın iş bulabileceği ve iş ilanı açabileceği bir platform.

Platform aynı zamanda global anlamda da pek çok iş fırsatının kapısını açıyor. Diğer yandan burada iş ilanlarının yanı sıra işinizle ilgili olarak bilgilerinizi paylaşabilir, kendinizi tanıtabileceğiniz bir profil sayfasına sahip olabilir ve sektörden birçok yeni insanla iletişim kurabilirsiniz.

Eleman.net

Hoş tasarımıyla dikkat çeken Eleman.net, 25 bini aşkın firmaya ve 10 milyonu aşkın iş arayan kullanıcıya hitap ediyor. Bunun yanında site, aylık olarak 5 milyondan fazla ziyaretçiye de sahip. Diğer iş bulma siteleri gibi burada çok sayıda ilanı görebilir ve bu ilanlara CV’nizle beraber başvuruda bulunabilirsiniz.

Bonus: İş Bulma Duası

Günümüzde özellikle genç işsizlik yüksek oranlara ulaşmış durumda. Birçok iş arayan insan aylar geçmesine rağmen firmalardan geri dönüş alamıyor. Kimisi ‘tecrübe’ kimisi ise çeşitli nedenlerle iş arayan kişilere olumlu cevaplarla dönmüyor.

Eğer siz de yukarıda bahsettiğimiz tüm bu sitelere giriş yaparak iş bulma arayışınızı sürdürdüyseniz ancak buna rağmen aylardır bir işe sahip olamadıysanız, yapmanız gereken tek bir şey daha var: İş bulma duası! Denemekten zarar gelmez, değil mi?

İş Bulma Duası

Rabbena atina min ledünke rahmeten ve heyyi lena min emrina reşeda (Bu dua günde 70 kez okunursa Allah'ın yardımı ile hayırlı bir iş bulacaktır.)