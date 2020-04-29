Oppo Find X2 İnceleme - Roket Gibi Telefon!

Oppo'nun yeni amiral gemisi akıllı telefon modeli olan Find X2 modeline yakından bakıyoruz. Oppo Find X2 inceleme videomuzda cihazın tüm detaylarını sizlere aktarıyoruz.

Oppo Find X2 Özellikleri

Oppo Find X2, 6.7 inçlik ekran ile gelmekte. Bu ekran 120Hz yenileme hızına sahip. Akıllı telefon ayrıca, ultra düşük ekran yansıtma ve 1200nit'e kadar maksimum ekran parlaklığı ile her ortamda net ve rahat bir ekran deneyimi sunuyor.

Cihaz gücünü Snapdragon 865 işlemciden alıyor. 12GB RAM'e sahip olan akıllı telefonda 256 GB dahili depolama alanı bulunuyor.

Oppo Find X2'nin arka tarafında üç adet kamera sensörü yer almakta. 48MP Geniş Açılı kamera sensörüne 12MP Ultra Geniş Açılı kamera sensörü ve 13MP Telefoto kamera sensörü eşlik ediyor.

Oppo Find X2, 4K 60fps video çekimini desteklemekle birlikte aynı zamanda Canlı HDR video kaydını da destekliyor. Cihazın ön tarafında ise 32 MP'lik kamera sensörü bulunmakta. Akıllı telefon 4.200 mAh bataryadan beslenmekte ve 65 Watt hızlı şarj teknolojisine sahip. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde telefon 38 dakikada tam şarj olabiliyor.

Oppo Find X2 hakkındaki tüm detaylara videomuz üzerinden ulaşabilirsiniz. Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca en son yaşanan teknolojik gelişmelerden haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizler takipte kalın!