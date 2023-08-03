Casper VIA S40 İncelemesi: Uygun Fiyatlı Tablet

Fiyat performans yapısıyla öne çıkan Casper VIA S40 geniş ekran ve uzun pil ömrüyle keyifli bir tablet deneyimi sunuyor. Casper VIA S40 incelemesi ile yeni tablet modelinin neler sunduğuna yakından göz atacağız.

Casper VIA S40 İncelemesi

10,4 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Casper VIA S40, IPS ekran üzerinde 1200 x 2000 piksel çözünürlük ve 500 nit parlaklık sunuyor. Tabletin geniş ekranı, renkleri canlı ve gerçekçi hâliyle gösteriyor. Bu da video, dizi ve film izleme deneyimini üst düzeye çıkarıyor.

Tabletin büyük bir ekrana sahip olması, tıpkı bilgisayardaki gibi keyif alınmasını sağlıyor. Tasarım tarafında modern detaylara ev sahipliği yapan cihaz çok zarif görünüyor. 4 GB LPDDR4 RAM'e sahip olan tablette 128 GB depolama alanı bulunuyor.

Gücünü sekiz çekirdek MediaTek 8183 işlemcisinden alan tablet 4 adet hoparlör içeriyor. Dolby ses teknolojisini destekleyen cihaz, bu sayede kaliteli ses deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Böylelikle oyun oynama, film izleme ve görüntülü görüşme gibi aktiviteler sorunsuz şekilde yapılabiliyor.

Casper tarafından üretilen tabletin arka tarafında 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera, ön tarafında ise 5 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera yer alıyor. Böylece telefona gerek duymadan tablet üzerinden fotoğraf ve video çekebilirsiniz.

6000 mAh batarya kapasitesi ile dikkat çeken tablet, uzun süre boyunca kullanılabiliyor. Bu sayede sık sık şarj etme ihtiyacı duyulmuyor. Bluetooth 4.2 özelliği sayesinde veri paylaşımları daha hızlı şekilde gerçekleşiyor. 802.11 a/b/g/n/ac Wi-Fi desteği ise internet deneyimini iyileştiriyor.

Editörün Yorumu

Yalnızca 8 mm kalınlığındaki tablet 474 gram ağırlığında. Bu sayede tableti gün içerisinde ağırlık konusunda herhangi bir sorun yaşamadan kolay şekilde taşıyabilirsiniz. Eğer uygun fiyatlı bir tablet almak istiyorsanız Casper VIA S40 modelini göz önünde bulundurabilirsiniz. Bütçe dostu tablet, multimedya ihtiyaçlarınızı karşılayacaktır.

Casper VIA S40 Özellikleri

Ekran Boyutu : 10,4 inç

: 10,4 inç Ekran Teknolojisi : IPS

: IPS Ekran Çözünürlüğü : 1200 x 2000 piksel

: 1200 x 2000 piksel Ekran Parlaklığı : 500 nit

: 500 nit İşlemci : MediaTek 8183

: MediaTek 8183 RAM : 4 GB

: 4 GB Depolama : 128 GB

: 128 GB Arka Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera : 5 MP

: 5 MP Batarya Kapasitesi : 6000 mAh

: 6000 mAh Yazılım : Android 12

: Android 12 Kalınlık: 8 mm

Casper VIA S40 Fiyatı

Casper VIA S40, 4 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.