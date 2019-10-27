Mobil platform oyuncularına ikinci oyununu sunan DickHere şu sıralar Amazing Wizards ile yüzleri güldürüyor.

Mobil strateji oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak hem Android hem de iOS platformunda oynanan Amazing Wizards kitlesini artırmaya devam ediyor. 3D grafik açıları ile oyunculara eşsiz bir aksiyon deneyimi sunan yapım başarılı içeriklere sahip.

Büyüleyici savaşların yer aldığı yapımda oldukça hoş görünen efektler ve içerikler yer alıyor. Oyunculara rekabetçi bir savaş ortamı sunan Amazing Wizards içerisinde birbirinden farklı onlarca kahraman ve ekipman yer alıyor.

Seviye sisteminin de yer aldığı yapımda oyuncular seviyelerini artırdıkça daha etkili bir hale gelecek, birbirinden farklı görevleri tamamladıktan sonra çeşitli ödüller de kazanabileceğiz.

Rastgele çizilmiş kart çizimlerinin de yer aldığı yapımda oyuncuları aksiyonlu bir dünya bekliyor olacak.