Behance, Android işletim sistemine sahip cihazlarınızda ücretsiz olarak kullanabileceğimiz bir sosyal platform olma niteliği taşıyor. Fakat Behance'ı diğer sosyal platformlardan ayıran çok önemli bir özelliği mevcut. Bu uygulama sayesinde dünyanın her yerinden katılımcıların tasarlamış oldukları ve üzerinde çalıştıkları projeler hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz. Projeyle ilgili fotoğraflara veya projeyi geliştiren kişiye anında ulaşabiliyoruz.

Uygulamanın özellikle girişimcilerin epey işine yarayacağını ve onlara yol göstereceğini düşünüyorum. Sadece başkalarının projelerine göz atmakla kalmayıp, kendi projelerimizi de yayınlayabildiğimiz için yatırımcıların dikkatini çekebilme şansına sahibiz. Üstelik bunu yaparken herhangi bir ücret edemiyoruz veya sıra beklemiyoruz.

Behance ile yapabileceklerimiz;

Kişileri ve projeleri takibe almak

Kendi projelerimiz hakkında tanıtımlar gerçekleştirmek

Projeleri koleksiyonumuza katmak

Etkinlikleri not alıp hatırlatıcılar oluşturmak

Uygulamada çok farklı kategoriler bulunuyor. Bunların başında moda, sanat, fotoğrafçılık, dijital dünya ve mimarlık gibi başlıca proje kategorileri yer alıyor. Yaratıcılığınıza güveniyor veya yaratıcı projeleri yakından takip etmek istiyorsanız Behance'ı cihazınızda bulundurmanızı tavsiye ediyorum.