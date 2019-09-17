Sosyal medya pazarlama becerileri bugün kritik derecede önemlidir. İnsanların bir markayı tanımaları, sosyal medya vasıtasıyla gerçekleşir. Sosyal medya yöneticilerinin, markaları duyurma aşamasında başvurabilecekleri çok sayıda etmen vardır.

Başarılı bir sosyal medya yöneticisi olmak için sertifikasyon yolu ile alacağınız bazı beceriler var ancak sosyal medya hesapları oluşturmanın ve içerik paylaşmanın çok ötesine geçmeniz gerekiyor. İhtiyacınız olan bazı becerilere bu yazıda yer verdik. İşte sosyal medya yöneticilerinin sahip olması gereken 7 beceri!

1. İletişim

Bir sosyal medya yöneticisinin en çok ihtiyaç duyacağı özellik, iletişim becerileridir. Sosyal medya yöneticileri, müşterilerle etkileşime girmeli ve markalarını en iyi şekilde temsil etmelidir. Bunun yanı sıra meslektaşları ile iyi ilişki kurabilmeli ve onlarla etkileşime geçmelidir.

Nasıl bir sosyal medya yöneticisi olunacağını öğrenmeye çalışmak sadece ilk adımdır, sosyal medya aracılığı ile bağlantı kurduğunuz insanları anlayabilmeli ve onlarla iletişim kurmanın yöntemlerini bulmalısınız.

Yaşam koçluğu hakkında büyük bir bilgi birikimi elde etmiş olabilirsiniz ancak insanlarla empati kuramazsanız, yeterli başarıyı elde edemeyeceksinizdir. Sosyal medya yöneticilerinin bir topluluk oluşturabilmesi için insanlarla iyi bağlantı kurabilmesi gerekiyor.

Büyük markaların tamamının sosyal medyada ortak bir yanı vardır: Bir topluluk. Bir kitleye hitap etmenin yollarını bulursanız, bir topluluk kurabilirsiniz.

2. Proje Yönetimi

Sosyal medya yöneticileri, paylaşımları için bir yayın programı oluşturmalı ve sosyal medya hesapların devamlılığını sağlamalı, tüm sosyal medya konuşmalarını ve sosyal medya kullanıcılarını takip etmelidir.

Raporlar hazırlamanız, bütçeleri yönetmeniz, yazarlar ve tasarımcılar ile koordinasyon sağlamanız gerekiyor. Proje yönetim becerileri, geniş kapsamlı sorumluluklarınızla yolunuza devam etmenizde yardımcı olacaktır.

3. Yaratıcılık

Yaratıcılık, sosyal medya yöneticileri için çok önemli bir beceridir. Sosyal medya yöneticileri, içeriklerin sıkıcı ve tekrarlayan türden olmasını önlemek için sürekli olarak yeni, yenilikçi fikirler üretmeliler.

4. İçerik Küratörlüğü

İçerik küratörlüğü işin önemli bir parçasıdır. Bir sosyal medya yöneticisi olarak paylaşılacak içeriklerin hangi türde olursa daha çok ilgi, merak uyandıracağı ve bu içeriğin ne zaman, nasıl paylaşılacağı hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Bu, farklı sosyal medya platformlarına, içerik kaynaklarına ve insanların tercihlerine aşina olmak anlamına gelir.

5. Stratejik Düşünce

Sadece yayınlamak ve sonuçları beklemek yerine stratejik düşünme ve dikkatli bir şekilde planlama yeteneğinizi geliştirmelisiniz.

6. Analitik Beceri

Stratejinizin işe yarayıp yaramadığını bilmek istiyorsanız, analitik becerilere sahip olmalısınız. Verileri kontrol edebilmeniz ve anlayabilmeniz gerekir. Bu, tahminde bulunmak yerine bilinçli kararlar vermenizi sağlar.

7. Hoşsohbet

Başarılı sosyal medya yöneticileri genellikle sosyal olmayı seven, çeşitli sosyal medya platformlarında kişisel olarak bulunanlardır. Farklı platformların içini ve dışını biliyorsanız ve her birinde nasıl davranacağınızın bilincindeyseniz, siz de o başarılı sosyal medya yöneticilerinden biri olarak anımsanabilirsiniz.