Skyway Lab’ın ilk mobil oyunu olan Bloomberry lansmana çıktı. Lansmana çıkması ile kısa sürede geniş bir oyuncu kitlesine erişen yapım oynaması ücretsiz olarak iki farklı platformda oynanmaya devam ediyor.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Bloomberry hem Android hem de iOS platformunda oyunculara sunuldu. Aksiyon ve gerilimden uzak bir oynanışa sahip olan yapımda oyunculara birbirinden farklı bulmacalar eşliğinde zengin bir içerik yapısı sunuluyor.

Oyun içerisinde bizlere sunulan farklı bulmaca türlerini çözüme kavuşturacak, evleri ve bahçeleri dekore edeceğiz. Evcil hayvanlara yönelik çeşitli içerikler ile de karşılaşacağımız oyunda bulmacaları çözdüğümüz sürece oyun içerisinde özgür davranabileceğiz.

Eşsiz bulmacalarda 3’Lü kombinasyonlar yaparak bulmacaları çözecek, yüzlerce seviye ile yüzleşeceğiz. Yapım günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.