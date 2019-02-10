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Cuties 3.4.4 (Android)
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  5. Cuties - Android İçin Bulmaca Oyunudur

Cuties

3.4.4
Android
Cuties
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Farklı bulmacalar çözeceğiz.

Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan ve tamamen ücretsiz olarak oyunclara sunulan Cuties, Celtic Spear tarafından geliştirildi.

Bizleri dünyanın ötesinde bir atmosfere götüren ve eğlenceli zamanlar yaşatacak olan yapımda birbirinden zorlu bulmacaları çözmeye çalışacağız. Oyun içerisinde aynı türdeki içerikleri yan yana ve alt alta getirerek yok etmeye çalışacağız. Mantıksal düşünmeye ve zeka pratikleri yapmaya olanak tanıyan yapımda oyuncuları renkli içerikler bekliyor olacak.

Orta dereceli grafiklerin yer aldığı oyunda Cutie’lerin yaşamlarını yçnelndirecek ve karşımıza çıkan bulmacaları çözmeye çalışacağız. Oyunun kurallarına uygun hareket edeceğimiz oyunda farklı türde içerikler ile de karşılaşacağız.

Google Play’de 4.7 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun iki farklı mobil platformda 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanıyor.

İyi oyunlar dileriz.

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