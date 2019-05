Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere sunulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesine sahip olan Keep the Castle, ok ve yayınızla dev yaratıklara karşı mücadele edeceğiniz eşsiz bir oyundur.

Canavarlar tarafından işgale uğrayan ve halkın tehlikede olduğu bir kasabada dev yaratıklara ve korkunç ağaçlara karşı mücadele ederek tümünü etkisiz hale getirmelisiniz. Ok ve daha onlarca farklı savaş aletinden yararlanarak yaratıkları öldürmeli ve kasabayı temizleyerek insanları bu beladan kurtarmalısınız. Meyve atan ağaçlar ve korkunç yaratıklarla savaşarak hünerlerinizi sergilemeli ve savaşlardan galip gelerek ganimet toplamalısınız. Sürükleyici özelliği ve aksiyon dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda birbirinden güçlü onlarca karakter bulunmaktadır. Ayrıca savaşta kullanabileceğiniz ok, balta, kılıç, mızrak ve daha birçok ölümcül silah yer almaktadır. Karakterinizi ve silahınızı seçerek savaşa başlamalı ve tüm yaratıkları öldürerek kasabayı kurtarmalısınız.

Mobil platformda rol oyunları arasında bulunan ve binlerce oyuncu tarafından keyifle oynanan Keep the Castle, ücretsiz olarak sunulmaktadır.