RPG Oyunları ve Oyun Dünyasında Rol Yapma Oyunlarının Yeri

Milyonlarca oyuncu tarafından uzun saatler boyunca oynanan RPG oyunları, oyun dünyasında önemli bir yere sahip. Bu yazıda büyük bir hayran kitlesine sahip olan rol yapma oyunları türüne dair merak edilen bazı soruları cevaplayacağız.

Video oyunu sektöründe MOBA'dan stratejiye aksiyondan platforma kadar pek çok tür bulunuyor. Bunlar arasında RPG de yer alıyor. Günümüzde bazı rol yapma oyunları büyük bir başarının altına imza atarken bazıları ise beklentilerin altında kalıyor. Peki, RPG türü ne anlama geliyor?

RPG Oyunu Nedir?

Rol yapma oyunu, oyuncuların hayali bir dünyada bir rol üstlenerek kurgusal bir karakteri kontrol ettiği oyun türüdür. Bu oyunlar genellikle NPC'ler (oyuncu olmayan karakterler), yan görevler, indirilebilir içerikler (DLC) içerir.

Geleneksel rol yapma oyunlarının çeşitli temel unsurları mevcut. RPG türünde oyuncular genellikle seviyeyi artırarak oyun boyunca karakteri geliştirmeye çalışır. Elbette karakterin güçlü hâle gelmesinde zırh ve silahlar da etkilidir.

Zırhlar ve silahlar gibi giyilebilir ekipmanlara sahip envanter sistemi ile karşılaştığımız RPG yapımlarında genellikle çeşitli yeteneklere sahip karakterler yer alır. Bunların yanı sıra bir karakterin özelliklerini ve yeteneklerini tanımlayan savaşçı ve ninja gibi belirli sınıflar da bulunur.

Klasik masaüstü rol yapma oyunlarında karakterlerin çevre ile nasıl etkileşime girebileceğini tanımlayan birtakım kurallar mevcut. Karakterlerin bir düşmana saldırması gibi belirli bir eylemde başarılı olup olmadığının belirlenmesi için zar atılması gerekiyor.

Rol Yapma Oyunlarının En Popüler Alt Türleri

MMORPG

Aksiyon RPG

Macera RPG

Strateji RPG

Sandbox RPG

MMORPG

Devasa çok oyunculu çevrim içi rol yapma oyun (MMORPG) hayali bir dünyada çok sayıda oyuncunun mücadele ettiği yapımlardır. Genellikle çeşitli sınıfların yer aldığı MMORPG'lerde seviye sistemi yer alır. Silah, zırh ve yetenekler de önemli bir yere sahiptir.

Çoğunlukla savaş odaklı olmalarına rağmen diğer alt türlerden birçok farklı unsur içerir. En popüler MMORPG oyunları arasında Ultimate Online, World of Warcraft ve Guild Wars yer alır. Bunların yanı sıra Black Desert ve The Elder Scrolls Online gibi yapımlar da mevcut.

Aksiyon RPG

Aksiyon rol yapma oyunları genellikle dövüş sistemine odaklanır. Savaşlar genellikle gerçek zamanlı olarak yapılır. Oyuncular ise yalnızca bir karakteri kontrol eder. Bu alt türe örnek olarak Dark Souls, Zelda ve Diablo oyunlarını gösterebiliriz. Dark Souls'un en zor RPG oyunları arasında yer aldığını belirtelim.

Macera RPG

Genellikle aksiyon düzeyinin az olduğu macera RPG oyunlarında hikâye anlatımı ön plandadır. Oyuncular belirli ögeleri ve silahları envanterine dahil ederek NPC'ler ile iletişim kurar. Çeşitli görevleri yerine getirerek oyunda ilerler. Buna örnek olarak Immortals Fenyx Rising'i gösterebiliriz.

Taktiksel RPG

Stratejinin büyük bir rol üstlendiği taktiksel rol yapma oyunlarına Fallout Tactics: Brotherhood of Steel, Final Fantasy Tactics: War of the Lions ve çok sayıda oyuncu tarafından bilinen XCOM: Enemy Unknown'u örnek gösterebiliriz.

Sandbox RPG

Genellikle çok büyük bir harita içeren Sandbox RPG oyunları keşfe dayalıdır. Bu tarzdaki oyunlara Disco Elysium ve The Elder Scrolls V: Skyrim'i örnek gösterebiliriz. Elbette bu iki yapımın yanı sıra The Witcher 3: Wild Hunt, My Time At Portia gibi video oyunları da yer alıyor.

Oyun Dünyasında Rol Yapma Oyunlarının Yeri Nedir?

RPG, yıllardır en popüler oyun türleri arasında yer alıyor. Bunun sebebi ise rol yapma oyunlarının strateji ve planlama içeren etkileşimli bir deneyim sunmasıdır. Dünya genelinde çok büyük bir hayran kitlesine sahip olan rol yapma oyunlarının bir kısmı çok büyük başarıların altına imza attı.

Büyük başarı elde eden RPG oyunlarından biri de Elden Ring'dir. FromSoftware tarafından geliştirilen ve 2022 yılının şubat ayında piyasaya sürülen Elden Ring, 2022 yılında düzenlenen The Game Awards etkinliğinde yılın oyunu ödülüne layık görüldü.

En Popüler 5 Rol Yapma Oyunu

Elden Ring

The Witcher 3: Wild Hunt

Disco Elysium

The Scrolls Online

Horizon Forbidden West

Elden Ring

Yayıncılığını Bandai Namco Entertainment'in üstlendiği Elden Ring The Game Awards 2022'de yılın oyunu ödülüne layık görülerek önemli bir başarının altına imza attı. Oldukça kaliteli grafikleri ve başarılı oynanışıyla dikkat çeken oyun PC, Playstation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S ve Xbox One platformlarında yer alıyor.

The Witcher 3: Wild Hunt

CD Project RED tarafından geliştirilen ve 2015 yılında yayımlanan The Witcher 3: Wild Hunt, en popüler rol yapma oyunları denildiğinde akla ilk gelen yapımlardan biridir. Yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran oyun, Geralt'ın hikâyesini konu alıyor.

Disco Elysium

ZA/UM tarafından Unity oyun motoruyla geliştirilen ve 2019 yılında yayımlanan Disco Elysium PC, macOS, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S platformlarında bulunuyor. Oyunda yalnızca tek oyunculu mod mevcut.

The Scrolls Online

En iyi MMORPG oyunları arasında yer alan The Scrolls Online, ZeniMax Online Studios tarafından geliştirildi. Yayıncılığını Bethesda Softworks şirketinin üstlendiği oyun 2014 yılında piyasaya sürüldü ve yıllardır popülerliğini devam ettiriyor.

Horizon Forbidden West

Sony Interactive Entertainment tarafından yayımlanan Horizon Forbidden West 2022 yılında satışa sunuldu. Aksiyon rol yapma oyunu türündeki yapımda çok kaliteli grafikler ve başarılı oynanış sistemi mevcut.

Bu yazıda RPG oyunları ile ilgili merak edilen bazı soruları cevapladık. Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan rol yapma oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.