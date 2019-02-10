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Lifty 1.0.6 (Android)
  1. Tamindir
  2. Oyun
  3. Arcade
  4. Lifty - Android İçin Klasik Oyunudur

Lifty

1.0.6
Android
Lifty
ÜCRETSİZ
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Doğukan ÇAĞLAKPINAR
Doğukan ÇAĞLAKPINAR -

Yolcuları gitmek istedikleri yerlere götüreceğiz.

Mobil klasik oyunlar arasında yer alan ve iki farklı mobil platformda oyunculara ücretsiz olarak sunulan Lifty ile hem akisyon hem de eğlenceli anlar yaşayacağız.

Rengarenk içeriklere sahip olan ve oyunculara gerilimden uzak bir eğlence dünyası sunan yapım iki fakrlı mobil platformda oynanıyor. Ücretsiz olması ile oyuncuların yüzünü güldüren yapımda yolcuları asansör ile gidecekleri kata bıracak ve verilen görevleri başarmaya çalışacağız.

Birbirinden farklı asansör modellerinin yer aldığı yapımda oyuncular kulenin üst katlarına doğru yol alacak ve görevleri başarmaya çalışacaklar. Birbirinden farklı ortamlarında yer aldığı oyunda kilitleri açarak yeni yerleri de görme fırsatı elde edeceğiz. Oyuncular oynadıkça jeton toplayacak asansörlerinin kapasitesini ve hızını artıracaklar.

İyi oyunlar dileriz.

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