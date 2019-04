Modbro ile çevrimiçi ücretsiz video akışları bulun ve Android telefonunuzda veya tabletinizde keyfini çıkarın: Mobdro sürekli olarak webde en iyi ücretsiz video akışlarını arar ve bunları cihazınıza getirir.

Modbro, akıllı telefonunuza doğru TV yayını yapan harika bir uygulama. Seçebileceğiniz 200'den fazla kanal var. Ek olarak, Chromecast desteğiyle birlikte gelir; bu, onu desteklenen bir cihaza kolayca aktarabileceğiniz anlamına gelir. Bu uygulama reklamlara sahip olsa da sinir bozucu değil. Reklamsız deneyim için tercih edebileceğiniz özel bir sürümü de var. Bu yüzden, bu yıl google oyun mağazasında olmayan en iyi 16 en iyi android uygulamamız var. Bu uygulamalar hakkında ne düşündüğünüzü ve bunları denerken deneyiminizin ne olduğunu bize bildirin. Daha iyi bir öneriniz varsa veya herhangi bir uygulamayı kaçırdıysak, aşağıdaki yorum bölümünde bize bildirin.

Keşfedin

Dünyanın her yerinden, her konuda ve her dilde video akışlarını kolayca bulun.

Paylaşım

Videolar önerin ve arkadaşlarınıza sadece bir tıklama ile ne izleyeceğinizi bildirin.

Yer imi

Akışlarınızı düzenleyin ve her zaman elinizin altında oyuncu geçmişinizle dile veya konuya göre filtreleyin.

Ele geçirme

En sevdiğiniz akışları indirin ve istediğiniz yerde, istediğiniz zaman, çevrimdışı olarak izleyin