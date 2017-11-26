Canlı Video Yayını, Pazarlama İçin Neden Önemlidir?

Facebook Live, Livestream, Instagram, Twitter, YouTube ve Scope gibi birçok sosyal medya platformuna canlı yayın özelliğinin eklenmesiyle birlikte canlı yayın, sosyal hayatımızda büyük bir önem teşkil etmeye başladı. Sosyal medyadaki arkadaşlarımız arasında canlı yayın yapmayı çok sevenler varsa telefonumuzdaki haber akışı, canlı yayın bildirimleriyle dolup taşıyor olabilir. Bazıları yemek yaparken, bazıları konserde, bazıları ise bir yolculuktayken canlı yayın yapabiliyorlar. Sosyal medya kullanıcıları bunlar gibi önemli ve eğlenceli buldukları olayları, hesapları üzerinden takipçileriyle paylaşmaktan mutluluk duyuyorlar.

Tüm bunların yanında markalar da pazarlama stratejisi olarak canlı yayın özelliğini günümüzde yaygın olarak kullanmaya başladılar. Bu özellik ile hedef kitleye uygun canlı yayın içerikleri üretmek ve alınan tepkilere göre ise farklı pazarlama stratejileri geliştirmek markalar için büyük önem taşımakta.

Neden Canlı Yayın Tercih Edilmeli ?

1) Hedef kitle blog içeriği okumak ya da sosyal medya gönderilerini takip etmek yerine canlı video yayını izlemeyi tercih ediyor.

2) Bir etkinliğin yayınını izlemiş ve beğenmiş olan kişiler daha sonra düzenlenen benzer bir etkinliğe bilet alıyorlar.

3) Sosyal medya kullanıcıları sevdiği sanatçıların, müzik gruplarının veya bloggerların canlı yayınını izlemek için para bile ödeyebileceklerini belirtiyorlar.

Canlı yayın sırasında, yayını izleyenlerin yorum atma ve beğenme gibi seçenekleri de olduğunu bilmeyenimiz yoktur. Bu özellik sayesinde yaptığınız yayınla ilgili anında geri dönüt alabilir, yayın gidişatınızı ya da sonraki yayın içeriklerinizi ona göre planlayabilirsiniz. Canlı yayın, iletişim sürecini oldukça kısaltan ve kolaylaştıran bir sosyal medya aracı olması sebebiyle günümüzde markalar için ilk tercih edilen iletişim yöntemlerinden biri olarak görülüyor.

Canlı yayın için çeşitli formatlarda içerik üretebilirsiniz. Örneğin soru-cevap yayınları​ ve canlı röportajlar oldukça ilgi çekebilir durumda. Araştırmalara göre en çok izlenen canlı yayın içerikleri, haberlerden oluşuyor. Konserler ya da konferanslar ise ikinci sırada yer alıyor. Bundan yola çıkarak diyebiliriz ki; aslında sıkıcı olarak görülen tüm haberler canlı yayınlar ile merakla takip edilebilir duruma gelecektir. Hatta canlı yayın deneyimini arttırmak isteyen markalar bile video içeriklerini artık yavaş yavaş canlı yayın formatına taşımaya başladılar.

Canlı Yayın Özelliğini Etkin Kullanmak İçin:

1) Canlı yayınları güncel olarak, yakından takip edin. Bir konuya ne kadar hakim olursanız o kadar dolu bir yayın içeriği üretebileceğinizi unutmayın.

2) İnsanların marka yüzünüzü değil, doğal halinizi görmesine izin verin.

3) Çoğu platform canlı yayın bittikten sonra size videonuzu kaydetmek isteyip istemediğinizi soruyor. Mutlaka kaydedin ve canlı yayını kaçırmış takipçileriniz için videoyu tekrar paylaşın.

4) Takipçilerinizi önemseyin ve yorumlara mümkün olduğunca cevap vermeye çalışın.

Artık canlı yayın yapmak için hazırsınız!