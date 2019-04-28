Golf sporundan esinlenerek tasarlanan ve çeşitli engellerden oluşan farklı parkurların yer aldığı Monogolf, hiçbir ücret ödemeden cihazınıza kurabileceğiniz eğlenceli bir oyundur.

Basit ama eğlenceli grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile oyun tutkunlarına eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, artarda top fırlatan bir mekanizmayı kontrol ederek topları engellerden kurtarıp deliklerden geçirmek ve sonraki bölümlerin kilidini açmaktır. Deliklerin önünde ya da farklı bölgelerinde birçok engel yer almaktadır. Bu engelleri aşabilmek için topun yönünü dikkatlice belirlemeli ve bloklara çarptırarak topun deliğe girmesini sağlamalısınız. Sürükleyici özelliği ve macera dolu bölümleri ile sıkılmadan oynayabileceğiniz keyif verici bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda toplam 150 zorlu bölüm yer almaktadır. Her bölümde farklı engeller bulunmaktadır. Nokta atışı yaparak topları hedefe göndermeli ve bölümü tamamlayarak seviye atlamalısınız. Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren ve bir milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan Monogolf, klasik golf sporundan biraz daha farklı olarak tasarlanmış kaliteli bir oyundur.