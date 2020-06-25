PvP ve macerayı tek bir çatı altında birleştiren Murder Mystery geniş kitleleri hedeflemeye devam ediyor.

Android platformu için Play Store üzerinde oyuncuların beğenisine sunulan Murder Mystery renkli yapısı ve basit oynanışı ile gerçek zamanlı olarak oyuncuları bir araya getirecek.

Çok oyunculu olarak oynanabilecek olan yapım da oyuncular gizemli bir atmosferi keşfederken birbirinden bağımsız olan onlarca macerayı da deneyimleme fırsatı bulacaklar. Yapım içerisinde oyunular sivilleri korumak için polis rolüne bürünecek ve gerçek suçluları alt etmeye çalışacaklar.

Piksel grafiklere sahip olan yapım içerisinde birinci şahıs kamera eşliğinde ilerleyecek ve belirtilen görevleri başarmaya çalışacağız.

Play Store üzerinde 4.0 gibi bir inceleme puanı alan başarılı oyun günümüzde 1 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.