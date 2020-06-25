Oyunculara kendi sanal hayvanını besleme fırsatı veren My Dog Shibo 2 nihayet lansmana çıktı.

Oynaması ücretsiz olarak oyunculara sunulan My Dog Shibo 2’de oyuncular kendi evcil hayvanlarını seçecek ve besleyebilecekler. Oyunculara sunulan Shibo isimli sanal hayvan ile oyuncular eğlenceli zaman geçirecekler.

Oyuncular evcil hayvanlarının bakımından, beslenmesinden ve uyku saatinden sorumlu olacak, onunda oyunlar oynayacak ve ona keyifli zaman geçirtecekler.

Komik ve sevgi dolu bir köpek olarak tanıtılan Shibo ile oyuncular birçok oyunu birlikte oynayabilecekler. İnanılmaz ödüller de elde edebilecek olan oyuncular diledikleri zaman küçük köpeklerini yıkayabilecek, onun hastalanmasını engelleyebilecekler.

Ücretsiz içeriklerinde yer aldığı yapım günümüzde 500 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.