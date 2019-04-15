Uçuşan yaprakların üzerinde zıplayarak gökyüzüne doğru ilerleyebileceğiniz ve olabildiğince fazla puan toplayarak yeni rekorlar kırabileceğiniz Noirmony, geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken kaliteli bir oyun olarak ön plana çıkıyor.

Siyah ve beyaz grafiklerle tasarlanan bu oyunda yapmanız gereken, minik karakterinizi yönlendirerek havadaki yaprakların üzerine zıplamak ve olabildiğince yükseğe çıkarak rekor kırmaktır. Yapraklar sağa ve sola hareket halinde olduğundan atladığınız yere dikkat etmelisiniz. Aksi taktirde yere düşebilirsiniz ve oyuna yeniden başlamak zorunda kalabilirsiniz. Bazı yapraklarda uçurtma tozu yer almaktadır. Bu tozu alarak yanınızdaki kelebek sayesinde kısa bir sürede hızla yukarı çıkabilirsiniz. Bu sayede daha fazla puan toplayabilir ve yeni rekorlar kırabilirsiniz.

Oyunun kontrolleri oldukça kolaydır. Sadece tek parmağınızı kullanarak ekrana dokunmanız yeterli olacaktır. Ekrana her dokunduğunuzda karakterinizi zıplatabilir ve yaprakların üstüne çıkartabilirsiniz. Oyunu internet bağlantısına ihtiyaç duymadan her yerden oynayabilirsiniz.

Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlerle buluşan ve ücretsiz olarak sunulan Noirmony, stres giderebileceğiniz eğlenceli bir oyundur.