Android ve İOS işletim sistemlerine sahip tüm cihazlardan sorunsuz bir şekilde ulaşabileceğiniz Rullo, farklı rakamlardan oluşan bulmaca tahtasında doğru sayıları silerek satır ve sütunlara uygun sayları bırakmak için çaba sarf edeceğiniz eğitici bir oyundur.

Oyunda amaç, her satır ve sütunda yer alan sayılara uygun olarak bulmacadaki sayıları eşitlemek ve seviye atlayarak daha çok sayıdan oluşan bölümlerin kilidini açmaktır. Örnek vermek gerekirse, toplamda 16 kareden oluşan bir bulmacada 4 satır ve 4 sütun bulunmaktadır. Satır ve sütunların yanlarında farklı sayılar yazmaktadır. Karelerde bulunan sayıları uygun şekillerde düzenleyerek satır ve sütunlarda yer alan sayılarla eşit hale getirmelisiniz. Seviye atladıkça daha zor ve çoklu bulmacalar çözebilirsiniz.

Oyunda 16, 25 ve 64 kareden oluşan toplamda 3 farklı bulmaca tablosu yer almaktadır. İşlemleri doğru yaparak satır ve sütunlarla karelerdeki sayıları eşitlemelisiniz. Matematiksel olarak kendinizi geliştirebilir ve sayısal hafızanızı güçlendirebilirsiniz.

Mobil platformda bulmaca oyunları arasında yer alan ve ücretsiz olarak hizmet veren Rullo, 1 milyondan fazla oyuncunun vazgeçilmezi olan eşsiz bir oyundur.