Dünyanın yaşanılamaz bir hal almasıyla birlikte farklı kolonilerden insanları çeşitli gezegenlere göndererek incelemeler yapabileceğiniz ve dünyanın tekrar eski haline dönmesi için mücadele edeceğiniz Seedship, mobil platformda strateji oyunları arasında kendisine yer bulan ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen sürükleyici bir oyundur.

Basit çizimler ve metin tabanlı grafiklerden oluşan bu oyunda yapmanız gereken, farklı kolonilerden oluşan insan topluluklarını kontrol ederek yeni gezegenler keşfetmek ve dünyaya ne olduğunu araştırmak için çalışmalar yürütmektir.

Dünya yaşanılamaz hale gelir ve 1000 kişi farklı bir gezegene gönderilir. İnsanların gönderileceği gezegenleri kendiniz seçebilir ve bu gezegenlerde çeşitli laboratuarlar kurarak insanlığa ne olduğunu araştırabilirsiniz.

Araştırmalarda karşınıza çıkan kolonileri inceleyebilir ve hangi ırka sahip olduklarını bulabilirsiniz. Maceraya doyacağınız ve bağımlısı olacağınız sıra dışı bir oyun sizleri bekliyor.

Hem Android, hem de İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyun severlerin hizmetine sunulan Seedship, farklı gezegenlere yolculuk yaparak yeni insan ırklarını keşfedeceğiniz ücretsiz bir oyun olarak öne çıkıyor.