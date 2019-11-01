Mobil bulmaca oyunları arasında yer alan Strongblade ile sürükleyici bir maceraya atılmaya hazır olun! Eşsiz görselleri ve sürükleyici yapısı ile oyunculara benzersiz bir macera deneyimi sunacak olan Strongblade’de oyuncular benzersiz bulmacaları çözecek, arkadaşlarını kötülüklerden korumaya çalışacaklar. Birbirinden farklı seviyelerin yer aldığı yapımda oyuncular ilerlemeye dayalı bir sistem ile karşılaşacaklar.

Her bulmaca bir öncekine göre daha zorlu bir yapıda yer alacak. Oyuncular 3’lü kombinasyonlar gerçekleştirerek bulmacaları çözmeye çalışacaklar.

Hem Android hem de iOS platformunda tamamen ücretsiz olarak yayınlanan yapım, ünlü geliştirici ve yayıncı olan Black Maple Games tarafından hayata geçirildi. Google Play üzerinde 4.6 gibi bir inceleme skor puanına sahip olan yapım, 100 binden fazla oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor.