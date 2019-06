Hem Android, hem de İOS sürümleri ile farklı platformlardan oyunculara sunulan ve macera dolu bölümleri ile dikkat çeken Tappy Invaders, saldırgan uzay gemileri ile mücadele ederek onları kulenize yaklaştırmamak için çaba sarf edeceğiniz ve uzay gemilerini vurarak puan toplayabileceğiniz benzersiz bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda kaliteli grafikleri ve ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda amaç, savunduğunuz kuleye saldırmak için harekete geçen ve farklı yönlerden kulenize doğru yol alan uzay gemilerine karşı mücadele etmek ve onları vurarak etkisiz hale getirmektir. Uzay gemileri hızlı hareket etmekte ve her an her yerden çıkabilmektedir. Bu nedenle oldukça dikkatli olmalı ve zamanlama hatası yapmadan tüm uzay araçlarını anında bombalamalısınız. Bombaları atmakta geç kalırsanız uzay gemileri kulenizi yıkar ve oyun tekrardan başlar. Farklı bombalama mekanizmaları ve silahlardan yararlanarak düşmanlarınızı yok etmeli ve seviye atlayarak yolunuza devam etmelisiniz.

Ücretsiz olarak hizmet veren ve oldukça geniş bir oyuncu kitlesi tarafından tercih edilen Tappy Invaders, sıkılmadan oynayacağınız sürükleyici bir oyundur.