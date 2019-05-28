TintVision, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir yardımcı uygulama olarak karşımıa çıkıyor.

Renk körü olanlara hizmet eden bir mobil uygulama olan TintVision, görme bozukluğu sorunu yaşayanların hayatlarını kolaylaştıran bir uygulama. Farklı göz sorunlarına karşı ayarlanabilen uygulama ile telefonun ekranına filtre uygulayabiliyor ve daha iyi bir deneyim sağlayabiliyorsunuz. Kolay ve kullanışlı bir kullanıcı arayüzüne de sahip olan uygulama ile hayatınızı daha kolay hale getirebiliyorsunuz. Tamamen ücretsiz olarak kullanabileceğiniz TintVision uygulaması bu tür sorunlar yaşayan herkesi mutlaka kullanması gereken bir yardımcı uygulama diyebilirim. Bu tarz bir ihtiyacınız varsa TintVision sizleri bekliyor.

TintVision uygulamasını Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.