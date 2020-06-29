Su kaydırağı üzerinde yeteneklerimizi sergileyeceğimiz Totes Tubular oynaması ücretsiz olarak yayın hayatına devam ediyor.

GameResort tarafından geliştirilen ve Play Store üzerinde Android oyuncuları için yayınlanan Totes Tubular’da farklı uzunluklara ve yapıya sahip olan su kaydıraklarında engellere takılmadan ilerlemeye çalışacağız.

Basit grafiklerin ve orta dereceli oynanış mekaniklerinin yer aldığı yapım da amacımız su kaydırağı üzerinde ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyebilmek olacak.

Farklı zorluklara sahip olan su kaydıraklarında bizleri en çok zorlayacak olan su kaydıraklarındaki virajlar olacak. Oldukça keskin olan bu virajlar da alanın dışına çıkmak epey yetenek isteyecek.

2019 yılında yayınlanan oyunlar arasında yer alan yapım günümüze kadar bir patlama gerçekleştiremezken günümüzde 1000 oyuncu tarafından oynanmaya devam ediliyor.