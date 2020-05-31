Gerçek zamanlı ve çevrimdışı bir strateji oyunu olarak lansmana çıkan Towerlands yepyeni oyunculara ulaşmaya devam ediyor.

Mobil platformda oyuncuları gerçek zamanlı olarak karşı karşıya getiren Towerlands adından da anlaşılacağı gibi kule savunma oyunu olarak karşımıza çıktı. Gerçek zamanlı olarak dünyadaki oyuncuları bir araya getiren yapım da çeşitli taktikler ve stratejiler kuracağız.

Stratejilerle dolu bir fantezi dünyasında kalemizi inşa edecek, ordularımızı kuracak ve gerçek oyunculara karşı mücadele edeceğiz.

Seviye sisteminin de yer aldığı oyunda her oyuncu seviyesine uygun rakipler ile karşı karşıya gelecekler. Savaşları galip olarak bitiren oyuncular mevcut ordularını ve kalelerini güçlendirerek tam anlamıyla yenilmez olabilecekler.

Kalemizi orklar, haydutlar ve diğer tehlikelere karşı da savunacağımız yapım da 6 farklı bina inşa edebilecek, 3 farklı düşmana karşı savaşacak, klan sıralamalarına da katılabileceğiz.