Eğlenceli bulmacalar eşleştirmeler yaparak eski bir tatil köyünü en baştan yenileyebileceğiniz ve istediğiniz gibi dekor edebileceğiniz Vineyard Valley, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformdan oyunculara sunulan eşsiz bir oyundur.

Göz alıcı grafikleri ve keyif verici ses efektleri ile dikkat çeken bu oyunda yapmanız gereken tek şey, eşleştirme bloklarını patlatarak puan toplamak ve tatil köyünü yenileyebilmek için çeşitli malzemelerin kilidini açmaktır. En az 3 aynı renge ve şekle sahip eşleştirme bloğunu yan yana veya alt alta getirerek blokları patlatabilir ve ihtiyacınız olan puanları kazanabilirsiniz. Bu sayede tatil köyünde ihtiyaç duyulan tüm malzemelere ulaşabilir ve yeni bir dekorasyona imza atabilirsiniz. Sürükleyici bölümleri ve farklı konusu ile sıkılmadan oynayacağınız benzersiz bir oyun sizleri bekliyor.

Oyunda mutfak dolabı, koltuk, fırın, ocak, fırın, tezgah ve daha onlarca farklı mutfak eşyası yer almaktadır. Tatil köyünü yeniden düzenleyerek farklı bir hava katabilir ve mutfağını restore ederek görevleri tamamlayabilirsiniz. Klasik oyunlar arasında bulunan Vineyard Valley’e ücretsiz olarak ulaşabilir ve eğlenceli anlar geçirebilirsiniz.