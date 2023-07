Stardew Valley Benzeri 8 Oyun

Stardew Valley, 2016 yılında çıkış yaptıktan sonra bir fenomen haline geldi ve geniş kitleler tarafından çokça takdir edildi. Bir çiftçilik ve yaşam similatörü olan bu oyunda rol yapma mekanikleri de bulunuyordu ve bağımlılık yapıcı bir oyun döngüsü vardı.

Stardew Valley’in olağanüstü başarısından sonra Stardew Valley benzeri oyunlar da piyasada yerini aldı. Pek çoğu başarısız bir klon oldu ve adları şimdi hatırlanmıyor bile. Bazı oyunlar ise Stardew Valley’den güzel bir şekilde ilham alıp üzerine bir şeyler koyarak oldukça güzel oyunlar oluşturmayı başardı. Biz de bu yazımızda bu oyunlara yer vereceğiz.

Aşağıdaki listede Stardew Valley benzeri oyunlardan en iyilerini sizler için derledik. Eğer Stardew Valley’de yüzlerce saat harcadıysanız ve yeni bir oyuna sarmak istiyorsanız aşağıdaki liste çok işinize yarayacaktır.

Stardew Valley Benzeri Oyunlar

Dinkum

Hokko Life

Moonlighter

Garden Story

Slime Rancher 2

My Time at Portia

Animal Crossing: New Horizons

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Dinkum

Oyunun ismi bir Ege sahili ismi gibi değil mi? Stardew Valley benzeri oyunlardan en dikkat çekeni olan Dinkum, adeta 3 boyutlu bir Stardew Valley. 2022 yılında erken erişim oyunu olarak piyasaya çıkan Dinkum, çevrimiçi ya da tek başınıza oynayabileceğiniz bir yaşam simülatörü.

Hokko Life

Bir köy simülasyonu olan Hokko Life, Stardew Valley benzeri bir tecrübe sunar. Bu oyunda kendi köylünüzü inşa etme, evlerinizi özelleştirme, çiftçilik yapma ve köy sakinleriyle etkileşime girme gibi şeylerle vakit geçirebilirsiniz.

Moonlighter

Digital Sun tarafından geliştirilen ve 11 bit studios tarafından yayınlanan Moonlighter oldukça ilginç bir oyundur. Gündüzleri kendimize ait bir dükkanı işlettiğimiz bu oyunda geceleri de mağaralara girip çeşitli yaratıklarla savaşıyoruz ve değerli ganimetleri toplamaya çalışıyoruz. Roguelike mekanikleri ile keşfetme mekanikleini çok iyi birleştiren bu oyunu oynarken saatlerin nasıl geçtiğini anlamayacaksınız bile.

Garden Story

Stardew Valley’in çok daha tatlış ve sevimli bir versiyonu olan Garden Story, rahatlatıcı bir macera oyunudur. Eğer çok kafa yormayan ve sakin bir oyun arıyorsanız Garden Story’e bir göz atabilirsiniz. Basit mekanikleri ve dinlendirici yapısıyla chill oyun sevenleri son derece memnun edecektir.

Slime Rancher 2

Slime Rancher 2 ilk bakışta Stardew Valley benzeri oyunlardan biri gibi gözükmese de özünde çok benzeşen bazı özellikleri var diyebiliriz. Tatlı ve sevimli, slime gibi yaratıkları alıp evcilleştirip çoğaltıp ehlileştirdiğiniz bu oyun diğer pek çok Stardew Valley benzeri oyunlar gibi rahatlarıcı bir etkiye sahiptir.

My Time at Portia

Stardew Valley benzeri oyunlar içerisinden görsel olarak en iddialı oyunlardan biri olan My Time at Portia oldukça renkli bir dünyaya sahiptir. Rol yapma öğelerinin bulunduğu bu oyun özünde bir yaşam simülatörüdür. Ürünler yetiştirerek ve zanaat yaparak kasabanızda yükselin ve bu bölgede yepyeni bir yaşama sahip olun.

Animal Crossing: New Horizons

Nintendo’nun en başarılı oyunlarından biri olan Animal Crossing: New Horizons Stardew Valley benzeri oyunlar içerisinde en kaliteli olandır desek yanılmayız herhalde. Nintendo’nun en çok bilinen oyunlarından biri olan Animal Crossing: New Horizons kelimenin tam anlamıyla bir yaşam simülasyosnudur. Pek çok hayvansı karakterin bulunduğu bu sevimli oyunda yapabileceklerinizin sınırı neredeyse yok gibidir.

Story of Seasons: Pioneers of Olive Town

Ünlü oyun serisi Story of Seasons’ın bir başka oyunu olan Story of Seasons: Pioneers of Olive Town dedemizden yadigar bir çiftliği yönettiğimiz bir yapım. Aşırı tatlı bir oyun olan Story of Seasons: Pioneers of Olive Town görsel olarak mobil oyun gibi gözükse de oldukça uzun vadeli oynayabileceğiniz keyifli bir yapımdır.

Stardew Valley benzeri oyunlar ile alakalı paylaşacaklarımız bu kadardı. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Siz toplam kaç saat Stardew Valley oynadınız? Stardew Valley benzeri oyunlar listemizde olması gerektiğini düşündüğünüz başka oyunlar var mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.