2. El Otomobil Satış Yasağına Uymayanlara Verilecek Ceza Belli Oldu

2. el otomobil satış yasağı hakkında çok önemli bir gelişme yaşandı. Yaşanan gelişmeyle beraber 6 ay ve 6 bin kilometre sınırı şartlarını yerine getirmeyen kişilerin ödeyeceği ceza belli oldu. Konu hakkında tüm detaylar haberimizde.

Ticaret Bakanlığı, ikinci el araç araba ve arazi taşıtlarının satışına yönelik bir düzenleme yapmıştı. Bakanlık tarafından yapılan düzenleme, geçtiğimiz hafta Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete'de "İkinci el kara taşıtı ticaretiyle iştigal edenler, otomobil ve arazi taşıtlarının pazarlanmasını veya satışını ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe 1/7/2023 tarihinden önce doğrudan veya dolaylı olarak yapamaz. Bakanlık, bu tarihi altı aya kadar uzatmaya yetkilidir" maddesi yer alıyor.

Düzenlemeye göre sıfır araçlar ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satılamayacak. Bakan Muş, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "İlk tescilden sonra şirketler, galeriler, rentacarlar için 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden aldıkları sıfır araçların satışına kısıtlama getiriyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

2. El Otomobil Satış Yasağına Uymayanlar Ne Kadar Ceza Ödeyecek?

TV100'den Emre Özpeynirci'nin haberine göre 6 ay ve 6 bin kilometre sınırına uymayanlara 8 bin 400 TL tutarında para cezası verilecek. Perakende kanuna tabi olduğu belirtilen düzenlemeye göre yetkili satılar için para cezası 5 kata kadar artabilir. Bu da 42 bin TL yapıyor.

Altı ay ve 6 bin kilometre sınırına uymayan kişiler için verilecek para cezasının miktarı hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.