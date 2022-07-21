Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri - 2022

Türkiye'de satılan en ucuz elektrikli araba modelleri neler sorusu, çok sayıda kişi tarafından en fazla sorulan soruların başında yer alıyor. Bu yazıda fiyat performans açısından oldukça başarılı olan elektrikli otomobillerin yer aldığı bir liste hazırlayarak çoğu kişinin merak ettiği soruyu yanıtladık.

Teknoloji her alanda gelişmeye devam ediyor. Bunun bir örneği de otomobil tarafında yaşandı. Teknolojinin otomobil sektöründe gelişmesi, elektrikli otomobillerin geliştirilmesine imkân tanıdı. Bu gelişme, otomobil ve teknoloji dünyasını yakından takip eden pek çok kişiyi oldukça heyecanlandıran bir gelişmeydi.

Günümüzde Renault, Hyundai ve Citroen dahil olmak üzere pek çok firma normal otomobillerin yanı sıra elektrikli araçlar da üretiyor. Tüketiciler tarafından yoğun ilgi ile karşı karşıya kalan elektrikli otomobillerin fiyat etiketi de modelden modele değişiklik gösteriyor.

Yeni bir otomobil satın almak isteyen kişilerin kafasında bazı soru işaretleri oluşuyor. Bu soru işaretleri arasında fiyat performans konusunda başarılı olan modellerin neler olduğu da yer alıyor. Hazırladığımız yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen soruyu cevapladık.

En Ucuz Elektrikli Araba Modelleri Listesi

Citroen Ami

Renault Twizy E-Tech

Renault Zoe E-Tech

Seres 3 Elektrikli SUV

Hyundai Kona Electric

Mini Cooper SE

Yukarıda Türkiye'de satılan uygun fiyatlı elektrikli otomobil modelleri bulunuyor. Fiyatların zaman içerisinde değişiklik gösterebileceğini belirtelim. Listede yer alan 6 adet aracın detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Citroen Ami Özellikleri ve Fiyatı

45 km/s maksimum hız

75 km menzil

%100 elektrikli

5,5 kWh batarya kapasitesi

3 saatte %100 şarj olma

6 kW maksimum güç

471 kg ağırlık (pil dahil)

710 kg maksimum taşıma kapasitesi

Fiyat: 219 bin TL

2021 yılının sonuna doğru satışa çıkarılan Citroen Ami, sahip olduğu uygun fiyat etiketi ve ilginç tasarımı ile dikkatleri üzerinde toplamayı başardı. İlgi odağı hâline gelen araç, satışa sunulduktan dakikalar sonra tükendi.

Normalde elektrikli bisiklet olarak tanıtılan ancak Türkiye'de otomobil olarak sınıflandırılan Citroen Ami, 219 bin TL fiyat etiketi ile piyasaya sürüldü. Yüzde 100 elektrikli bir yapıya sahip olan model, 45km/s hıza ulaşabiliyor. 0-45 km/s hızlanma ise 10 saniyede elde ediliyor.

Otomobili şarj etmek için yolcu kapısının içerisinde yer alan kablonun prize takılması yeterlidir. Yalnızca 3 saat içerisinde yüzde 100 şarj olabilen araç, şehirde konforlu bir şekilde seyahat edilebilmesine imkân tanıyor.

Renault Twizy E-Tech Özelilkleri ve Fiyatı

%100 elektrikli

100 km menzil

8 kW motor gücü

80 km/s maksimum hız

3,5 saatte %100 şarj olma

Fiyat: 367 bin TL

Sahip olduğu tasarım ile dikkat çeken bir diğer model ise Renault Twizy E-Tech'tir. Yukarı doğru açılan kapıların yer aldığı otomobil 100 km menzile sahip. Şehir içi seyahat konusunda oldukça başarılı olan araçta 8 kw motor gücü mevcut.

80 km/s maksimum hıza sahip olan model, 0-50 km/s hıza 6,6 saniyede ulaşabiliyor. Küçük yapısıyla dikkatleri üzerinde toplayan model 2 kişiliktir. 13" jantların yer aldığı otomobil yüzde 100 elektriklidir. Söz konusu araç 3,5 saatte tamamen şarj olabiliyor.

Renault Twizy E-Tech isimli otomobilin sıfır versiyonu 367 bin TL civarında fiyat etiketine sahipken ikinci el sürümü ise internette 200 bin TL civarında bulunabiliyor.

Renault Zoe E-Tech Özellikleri ve Fiyatı

395 km'ye varan menzil

52 kWh batarya kapasitesi

80 kW motor gücü

%100 elektrikli

135 km/s maksimum hız

Fiyat: 739.900 TL

Listenin ilk iki sırasında yer alan modellerin aksine dört kişilik bir yapıya sahip olan Renault Zoe E-Tech, 395 kilometreye varan sürüş menzili sunuyor. Yüzde 100 elektrikli olan araç 135 km/s maksimum hıza ulaşabiliyor. Aracın motor gücü ise 80 kW olarak belirlendi.

52kWh batarya kapasitesi ile dikkat çeken otomobil 22kW olan şarj istasyonlarında 1 saatte 120 kilometre sürüş menzili sunabiliyorken 50 kW olan hızlı şarj istasyonlarında ise 30 dakikada 150 kilometreye kadar sürüş menzili sunabiliyor.

Renault Zoe E-Tech olarak isimlendirilen otomobil 739 bin 900 TL fiyat etiketine sahip. İkinci el Zoe E-Tech ise 650 bin TL civarında fiyata bulunabiliyor.

Seres 3 Elektrikli SUV Özellikleri ve Fiyatı

155 km/s maksimum hız

120 kW motor gücü

53,61 kWh pil kapasitesi

310 km menzil

375 kg taşıma kapasitesi

Fiyatı: 920 bin TL

Sahip olduğu güvenlik donanımları ile dikkatleri üzerinde toplayan Seres 3 Elektrikli SUV'da ESP, 4 Kanallı Fren Sistemi (ABS), Elektronik Fren Dağılım Sistemi (EBD), Radar Destekli Fren Sistemi (RBS), Çekiş Kontrol Sistemi (TCS), Anti Patinaj Sistemi (ASR) dahil olmak üzere pek çok teknolojisi yer alıyor.

53,61 kWh pil kapasitesini içeren otomobil normal şarj istasyonunda 8 saatte yüzde 100 şarj olabiliyorken hızlı şarj istasyonunda bu işlem çok daha kısa sürede gerçekleşiyor. 120 kW motor gücünün yer aldığı araba 0-100 km/s hıza 8,9 saniyede ulaşabiliyor. Şık tasarıma sahip otomobil 920 bin TL fiyat etiketine sahip.

Hyundai Kona Electric Özellikleri ve Fiyatı

484 km'ye varan sürüş menzili

10,25 inç dijital gösterge paneli

100 kW motor gücü

155 km/s maksimum hız

39,2 kWh batarya kapasitesi

Fiyatı: 811.523 TL

Çok şık bir görünüme sahip olan Hyundai Kona Electric adlı modelde 10,25 inç dijital gösterge paneli bulunuyor. Bu panel, araç deneyimini üst seviyeye taşıyor. 484 kilometreye varan sürüş menzili ile dikkat çeken modelde 100 kW motor gücü bulunuyor.

155 km/s maksimum hıza ulaşabilen otomobil, 0-100 km/s hıza 9,9 saniyede erişebiliyor. Popüler araçta 39,2 kWh batarya kapasitesi mevcut. Hyundai Kona Electric modeli 811 bin 523 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Mini Cooper SE Özellikleri ve Fiyatı

150 km/s maksimum hız

135 kW motor gücü

234 km menzil

32,6 kWh batarya kapasitesi

1140 kilogram toplam ağırlık

Fiyatı: 825 bin 473 TL

Modern görünüme sahip olan Mini Cooper SE modelinde 4 koltuk bulunuyor. 135 kW motor gücünün yer aldığı modelde 234 kilometreye varan sürüş menzili mevcut. 32,6 kWh batarya kapasitesine sahip olan model 1140 kilogram ağırlığında.

150 km/s maksimum hıza erişebilen Mini Cooper SE, 0-100 km/s hıza 7,3 saniyede ulaşabiliyor. Çok popüler bir araç olan Mini Cooper SE, 825 bin 473 TL fiyat etiketi ile satılıyor.

Bu yazıda fiyat performans konusunda oldukça başarılı olan 6 adet elektrikli otomobili sıraladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca dünyanın en pahalı araba modelleri listemize de göz atabilirsiniz.