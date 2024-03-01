Otomobil Haberleri

Otomobil

Dizel Egea'da 200 Bin TL İndirim! Fiat'tan Yıl Sonu Kampanyaları!

Otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği başlarken Fiat cephesinden beklenen haber geldi. 2025 model araç sahibi olmak isteyenler için kesenin ağzını açan İtalyan devi hem Türkiye'nin en çok satan sedanı için hem de yeni elektrikli gözdesi için kaçırılmayacak bir finansman desteği sunuyor.