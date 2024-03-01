Otomobil Haberleri

Dizel Egea'da 200 Bin TL İndirim! Fiat'tan Yıl Sonu Kampanyaları!
Otomobil pazarında yıl sonu hareketliliği başlarken Fiat cephesinden beklenen haber geldi. 2025 model araç sahibi olmak isteyenler için kesenin ağzını açan İtalyan devi hem Türkiye'nin en çok satan sedanı için hem de yeni elektrikli gözdesi için kaçırılmayacak bir finansman desteği sunuyor.
508'in Ardından: Peugeot'tan Passat'a Rakip Geliyor!
Peugeot otomobil dünyasında kartları yeniden dağıtmaya hazırlanıyor. SUV modelleriyle piyasayı domine eden Fransız üretici üretimden kalkan efsane modelinin yerini doldurmak için sürpriz bir çalışma içerisinde.
En Kötü Otomobil Markası Belli Oldu
Dünyanın en kötü otomobil markası açıklandı. Consumer Reports tarafından yayınlanan bir rapora göre Jeep, güvenlik endişleri ve arıza sıklığının yüksek olması nedeniyle otomobil sahipleri tarafından en kötü otomobil markası seçildi.
İkinci Elde Yeni Dönem: Kurallar 1 Yıl Daha Değişmiyor!
İkinci el otomobil piyasasında uzun süredir uygulanan 6 ay 6 bin kilometre kuralında yeni bir döneme daha girildi. Resmi Gazete'de yapılan açıklamaya göre bahsi geçen kural 1 yıl daha uzatıldı.
Fiat Egea da Gidiyor: 2026'da Üretimi Biten Arabalar Belli Oldu!
2026 yılına girerken pek çok otomobil modelini de geçmişte bırakacağız. Zira elektrikli otomobil konusunda yaşanan gelişmeler ve diğer ekonomik dalgalanmalar markaların satış ve üretim politikalarında büyük değişiklikleri beraberinde getirdi.
797 Beygirlik Bir Zaman Makinesi! Sil Baştan Tasarlandı
ExoMod, 2022 model Dodge Challenger SRT Hellcat Redeye'ı alıp onu 1969 model efsanevi otomobillerden biri olan Dodge Daytona'un görünümüne kavuşturdu.
Yenilenen Hibrit Peugeot 408 ve 2008 Türkiye'de: İşte Fiyatları!
Fransız otomotiv devi Peugeot elektrikli dönüşüm hamlesine hız kesmeden devam ediyor. Markanın C segmentindeki iddialı oyuncusu Puegeot 408 ve B-SUV sınıfının lider modellerinden Peugeot 2008'in nihayet merakla beklenen hibrit versiyonları Türkiye'de satışa sunuldu.
Satarken Kazandırıyor: İkinci Elde Değerini Koruyan Otomobiller
İkinci elde değerini en çok koruyan otomobiller açıklığa kavuştu. NexusMedia tarafından EasySearch verileri kullanılarak gerçekleştirilen yeni analize göre ortalama bir araç beş yıl içinde değerinin yüzde 45,6'sını kaybetse de bu oran her araca aynı şekilde yansımıyor.
Yenilenen Nissan Ariya Tekerlekli Powerbank Oldu! Tek Şarjla 500 KM
Nissan, Ariya'nın 2026 yılı için makyajlı versiyonunu tanıttı. Çok sevilen elektrikli otomobil, bu yenileme ile birlikte tekerlekli bir powerbank'ten farksız bir hâle geldi.
Uzun Yolda Rakip Tanımayan Yeni Passat Geliyor! Herkes Alamayacak
Volkswagen, geçen ay Çin'de Passat'ın dikkat çekici özelliklere sahip yeni hibrit versiyonunu tanıttı.
Herkes Bu Arabanın Peşinde! Fiyatı Dudak Uçuklatıyor
Klasik Datsun 240Z, yeni nesil teknolojilerle yenilendi. MZR Roadsports, temiz 1973 kasasını alıp aracı günümüz standartlarında bir otomobile dönüştürdü.
Yarım Saatte Şarj Olan Araba Tanıtıldı! Saniyeler İçinde 100 KM Hız
Lexus, en hızlı elektrikli SUV modelini tanıttı. Sadece 4,4 saniyede 100 km/s hıza ulaşan yeni hız canavarı hem tasarımı hem ileri düzey performansı ile otomobil tutkunlarının yeni ilgi odağı hâline geliyor.
Yerli Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV: Hyundai IONIQ 3 Satış Tarihi Belli Oldu!
Hyundai'nin Türkiye'de üreteceği ve rakiplerine göre uygun fiyat ile satılacak olan IONIQ 3 modeli ile ilgili yeni açıklamalar gündeme geldi.
Egea Parasına Hibrit SUV: Fiat Grande Panda Hibrit Satışa Çıktı!
Fiat geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarında satış sunduğu E
Çinliler Kıskanacak: Renault'tan Tek Şarjda 1000 Kilometre!
Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramları son dönemlerde en fazla tartışılan konular arasında yer alıyor. Bu kapsamda Renault yeni bir rekora imza attı.