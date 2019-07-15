6 Ay Sonra Windows 7'nin Desteği Kesilecek

Hemen hemen herkesin en az bir kere dahi olsa kullandığı işletim sistemi Windows 7'nin yazılım desteği 6 ay sonra kesiliyor. Gönlümüze taht kuran işletim sistemi Windows 7, 14 Ocak 2020'den itibaren herhangi bir güncelleme almayacak.

Windows 7, 6 Ay Sonra Emekliye Ayrılacak

Dünyada en çok kullanılan ikinci masaüstü işletim sistemi olmaya devam eden Windows 7 Service Pack 1'in güncelleme desteği 13 Ocak 2015'de kesilmişti. Ancak Microsoft, Windows 7'nin güvenlik güncelleştirmelerini almaya devam edeceğini açıklamıştı.

14 Ocak 2020 itibarıyla bu güvenlik güncelleştirmeleri de kesilecek ve Windows 7 Service Pack 1 emekliye ayrılacak. Microsoft, belirtli bir ücret karşılığında şirketlere Windows 7 için özel destek sunacağını açıkladı.

Üçüncü taraf verilerine göre Windows 7, masaüstü kullanıcıları için en popüler işletim sistemlerinden bir tanesi olmaya devam ediyor. Microsoft tarafından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Bütün güzel şeyler sona ermeli, Windows 7 gibi. 14 Ocak 2020'den sonra Microsoft, Windows 7 çalıştıran bilgisayarlar için artık güvenlik güncelleştirmeleri ve desteğini sağlamayacaktır. Windows 10'a geçerek iyi zamanlarınızın devam etmesini sağlayabilirsiniz."

Microsoft'un en başarılı ve en popüler işletim sistemleri arasında en üstte bulunan Windows 7'nin 6 ay sonra desteğinin kesilmesi, kullanıcıları bir nebze de olsa üzecek ancak Windows 10 işletim sisteminin şu an piyasaya sürülen, güncelleme desteği devam eden, yenilikçi bir yapıya sahip olduğunu söylemeden geçmeyelim.

Sizler Windows 7'nin 6 ay sonra emekliye ayrılacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!