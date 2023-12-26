ABD, Çin’i Casuslukla Suçluyor: Yapay Zeka ile Kişisel Verileri Çalabilir!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat yetkilileri son zamanlarda fikri mülkiyet hırsızlığı ile ilgili yeni bir uyarı yaptı. FBI ve diğer bazı kurumlar, Çin'in ABD'liler hakkında veri toplayabilmek ve depolayabilmek için yapay zekâ teknolojisinden yararlanabileceğini öne sürdü.

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Gazete Oksijen'deki habere göre FBI Direktörü Christopher Wray, konu ile ilgili yaptığı açıklamada Çin'in yıllar içerisinde birtakım önemli kişisel veri hırsızlığına karıştığını söyledi. Wray ayrıca Çin'in bilgisayar korsanlarını desteklemek için yapay zekâ teknolojisinden yararlanabiliyor olabileceğini de iddia etti ve şu sözlere yer verdi:

"Şimdi kendi teknolojimizi bize karşı kullanıyorlar ve operasyonlarını geliştirmek için yapay zekâ üzerinde çalışıyorlar."

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yetkililer, Çinli istihbarat görevlilerinin ABD'li ajanları tespit etmek için uzun bir süredir pasaport bilgileri ve tıbbi kayıtlar dahil olmak üzere pek çok kişisel veriyi çaldığını düşünüyor. Ulusal Güvenlik Ajansının eski danışmanlarından Glenn Gerstell ise şu ifadeleri kullandı:

"Çin, neredeyse her Amerikalı hakkında, sağlık kayıtlarından kredi kartlarına, pasaport numaralarından ebeveynlerinin ve çocuklarının ad ve adreslerine kadar uzanan bir veri tabanı oluşturmak için yapay zekayı kullanabilir. Korkunç bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıyayız."

Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Wang Wenbin de konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Wenbi, yaptığı açıklamada Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya çapındaki en büyük bilgisayar korsanlığı imparatorluğu ve küresel siber hırsız olduğunu belirtti.