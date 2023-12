Apple’ın Yeni Yapay Zekası Sessiz Sedasız Yayımlanmış: Ferret ile Tanışın!

Apple ve Cornell Üniversitesi'nde görev yapan araştırmacılar, Ferret adını verdikleri çoklu modlu geniş dil modelini ekim ayında sessiz sedasız bir şekilde açık kaynak olarak yayınladılar. Bu model, sorgular için görüntü bölgelerini kullanabilme özelliğine sahiptir ve şu anda araştırma sürümü olarak aktif olarak kullanılmaktadır.

Ferret'in kodlarıyla birlikte tanıtılan Ferret-Bench, 30 Ekim'de duyuruldu ve ayrıca 14 Aralık'ta ek sürümleri de kamuya açıklandı.

Cumartesi günü, yapay zeka araştırmacılarının dikkatini çeken Ferret, ticari olmayan bir lisans altında açık kaynak olarak sunuldu. Bu da, mevcut sürümün ticarileştirilemeyeceği anlamına geliyor. Ancak ilerleyen dönemde Ferret'in Apple ürünleri veya hizmetlerinde kullanılma olasılığı da göz önünde bulundurulmaktadır.

