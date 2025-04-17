ABD, Şimdi de Ünlü Bir Yapay Zeka Aracını Yasaklamaya Hazırlanıyor!

Piyasaya sürüldüğü ilk günlerde büyük bir çıkış yakalayan DeepSeek, oldukça kısa sürede geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış ve yetenekleriyle Çin’in yapay zeka alanında ABD’den hiç de geri kalmadığını gözler önüne sermişti. Yeni yapay zeka aracı kullanıma sunulduğu ilk güne kıyasla daha az konuşuluyor olsa da bugün hala milyonlarca aktif kullanıcıya sahip.

Tüm bu gelişmelerin ardından DeepSeek aracını derinlemesine bir şekilde inceleyen Washington yönetimi, TikTok için gündeme getirdiği yaptırımları bu kez de DeepSeek için değerlendirmeye aldı. The New York Times’ın haberine göre, eski başkan Donald Trump liderliğindeki hükümet, DeepSeek'in de Çin ile olan ilişkisinden pek de memnun değil.

DeepSeek, ABD Hükümetini Endişelendiriyor

Yerel medyanın haberlerine göre Trump yönetimi, DeepSeek’in ABD kaynaklarına erişiminin kısıtlanması için çeşitli yaptırımları devreye sokmaya hazırlanıyor. Dahası, Çin merkezli yapay zeka aracının tıpkı TikTok gibi ülkede tamamen yasaklanması da seçenekler arasında.

Aktarılanlara göre DeepSeek'i bir süredir yakından takip eden ABD Temsilciler Meclisi’ne bağlı bir komite, bu hafta yayımladığı raporda DeepSeek’e yönelik oldukça ciddi suçlamalarda bulundu.

Raporda, Çin merkezli yapay zeka girişimi, ABD vatandaşlarının verilerini Çin hükümetine aktarmak ve Çin Komünist Partisi propagandası yapmak amacıyla yanlış bilgi yaymakla itham ediliyor. Ayrıca şirketin kendi yapay zeka araçlarını geliştirmek adına ABD menşeli teknolojileri de yasa dışı olarak kullandığı öne sürülüyor. Komitenin görüşü, tüm bu nedenlerden dolayı DeepSeek'in ülkede yasaklanması yönünde.

Trump yönetiminin gündeminde olan olası DeepSeek yasağı, her ne kadar ABD dışında yaşayan kullanıcıları doğrudan etkilemeyecek olsa da, platformun geleceği açısından büyük önem taşıyor. Zira ABD gibi dev bir pazarı kaybetmek, DeepSeek'in küresel rekabet gücünü ciddi anlamda zayıflatabilir.

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