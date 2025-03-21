Tencent Açıkladı: Başarımızı DeepSeek'e Borçluyuz

Tencent şirketinin Baş Strateji Sorumlusu James Mitchell, Q4 2024 kazanç çağrısında büyük dil modelleri (LLM) eğitimi için eskisi kadar fazla GPU ihtiyacı olmadığını belirtti.

Daha Az Para, Daha Çok İş

Eskiden her büyük dil modelinin kendilerinden önceki nesillere kıyasla daha çok GPU gerektirdiği düşünülürdü. Şimdi DeepSeek bütün geleneksel bilgileri değiştirmiş durumda. Bu söylenti artık sona erdi.

Tencent buna örnek olarak kendi başarısını gösterdi. 2024'te gerçekleştirdiği sermaye harcaması yaklaşık olarak 10.6 milyar dolar olarak gerçekleşmiş. Bunun büyük kısmı GPU ve sunucu alımlarına gitmiş. 2025 yılı için ise harcamalar, elde edilen gelirin %10 ila 15 oranında olacak.

Rakiplerinin Harcadığı Paralar Dudak Uçuklatıyor

Bu, Tencent'in 2025 için yaklaşık 13 milyar dolar harcayacağını gösteriyor. Microsoft'un 80 milyar dolar, Amazon'un ise 100 milyar dolar harcamayı planladığı düşünüldüğünde, Tencent gibi Çinli firmaların daha verimli GPU kullanımı stratejisini benimseyip "sıkı değil akıllıca çalış" felsefesinden ilerlediğini görebiliyoruz.

Mitchell konuyla ilgili şöyle diyor:

Çinli şirketler, GPU sunucularını daha verimli kullanmayı önceliklendiriyor. Bu, geliştirilen teknolojinin etkinliğini azaltıyor anlamına gelmez.

Tencent, 2024'te 91.1 milyar dolar gelir elde ederek yıllık %8 büyüdü. Kârı ise %40 artarak 31.6 milyar dolara ulaştı. Bununla birlikte;