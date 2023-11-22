Acil Durumlarda WhatsApp'a Giriş Yapmanızı Sağlayacak Yeni Yöntem Geliyor!

Yeni iOS güncellemesinin bir parçası olarak WhatsApp, kullanıcıların e-postalarını girerek giriş yapmalarına olanak tanıyan alternatif bir oturum açma yöntemi sunuyor.

Meta şu ana kadar bu konu ile ilgili resmî bir duyuru yapmadı ancak özellikleri önceden bizlerle paylaşmasıyla tanınan WABetaInfo bu özelliği de erkenden oraya çıkardı.

WABetaInfo'ya göre bu yeni özellik, hücresel servisinizin olmadığı ve kısa mesaj yoluyla kodu alamadığınız durumlarda yardımcı olacak.

WhatsApp'a E-Posta Doğrulamasıyla Giriş Yapabilecek

Yaklaşan bu özelliğin ipuçları ilk olarak Kasım ayı başlarında bir beta sürümünde görülmüştü. Bundan böyle iPhone sahipleri kişisel e-postalarını girerek oturum açmak için altı haneli bir kod alabilecekler.

Bu özelliğin yukarıda da belirttiğimiz gibi yalnızca belli durumlarda kullanılması amaçlanıyor. Yepyeni bir WhatsApp hesabı oluşturmak için yine de bir telefon numarası girmeniz gerekecek. Bunun yanı sıra e-postaların yalnızca "hesaba erişmek için kullanılacağını ve başkaları tarafından görülemeyeceği" belirtiliyor.

Özelliği denemek için iPhone kullanıcılarının iOS için WhatsApp'ın 23.24.70 sürümüne yükseltme yapmaları gerekiyor ancak özelliğin çok yakında tüm kullanıcıların kullanımına sunulması bekleniyor.

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