WhatsApp Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 678,218
- DOSYA BOYUTU 140.00 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp, web ve masaüstü uygulaması olarak PC'de de (bilgisayarda) kullanılabilen ücretsiz mesajlaşma, arama uygulamasıdır.
WhatsApp, hem mobil hem de Windows PC'de - bilgisayarda (web tarayıcısı ve masaüstü uygulaması olarak) kullanabileceğiniz kolay yüklenebilir ücretsiz bir mesajlaşma uygulamasıdır. WhatsApp telefona indirip kullanabileceğiniz gibi Windows PC veya Mac bilgisayarınızda masaüstü uygulaması olarak da kullanabilirsiniz. WhatsApp masaüstü uygulaması telefonunuzla yüklü WhatsApp uygulaması ile senkronize çalışır. Yani Android telefon/iPhone'unuza bir WhatsApp mesajı geldiğinde bilgisayarınızdan görebilir, yanıtlayabilirsiniz. WhatsApp Web uygulaması fazla gelişmiş olmasa da temel işlevini yerine getirir. Windows için WhatsApp, her geçen gün yeni özellikler eklenerek geliştirilmektedir.
Yayınlanmasından yıllar sonra Facebook tarafından satın alınan mesajlaşma uygulaması, bu satın alınma işleminden sonra daha hızlı güncellemeler almaya başladı. Her güncelleme ile piyasadaki rakiplerine nazaran daha çok özellik alan uygulama, günümüzde en çok kullanulan mesajlaşma uygulaması olmaz özelliğini taşıyor. Hem mobil hem de bilgisayar platformunda milyonlarca kullanıcıya ev sahipliği yapan uygulama, görüntülü sohbetlere ek olarak yazılı olarak da sohbet etme imkanı sunuyor.
Whatsapp İndir
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp Messenger uygulamasının masaüstü sürümü olarak bizlerle buluşan WhatsApp PC, bizlere bilgisayarlarımız üzerinde WhatsApp kullanma şansı sunuyor.
Tamamen ücretsiz olarak sunulan uygulama ile anlık mesajlaşmalarımızın tamamını masaüstünden takip edebiliyor ve yine arkadaşlarımıza dosya, fotoğraf ve video gönderebiliyoruz. Mobil sürümlerde yer alan neredeyse tüm özellikleri masaüstünde kolayca kullanabilmemize olanak sağlayan WhatsApp Messenger Masaüstü sürümü gerçekten oldukça kullanışlı.
- Mesajlar - Kolay, Güvenilir Mesajlaşma: Aile ve arkadaşlarınızla ücretsiz mesajlaşın. WhatsApp mesaj göndermek için telefonunuzun internet bağlantısını kullanır, böylece SMS ücreti ödemezsiniz.
- Grup Sohbeti - Haberleşmek İsteyeceğiniz Gruplar: Aileniz ve arkadaşlarınız gibi sizin için önemli olan gruplarla haberleşin. Grup sohbetleriyle tek seferde 256 kişiye kadar mesaj, fotoğraf ve video paylaşabilirsiniz. Grubunuza isim verebilir, sessize alabilir veya bildirimleri tercihinize göre ayarlayabilirsiniz.
- Web ve Masaüstünde WhatsApp - Sohbete Devam Edin: Web ve masaüstündeki WhatsApp ile tüm sohbetlerinizi bilgisayarınızla sorunsuz bir şekilde senkronize edebilirsiniz. Böylece hangi cihazdan sohbete devam etmek sizin için daha kolayca onu tercih edersiniz. WhatsApp masaüstü uygulamasını indirin veya WhatsApp Web adresine gidin.
- WhatsApp Sesli ve Görüntülü Arama - Özgürce Konuşun: Sesli aramalarla aile ve arkadaşlarınızla başka bir ülkede olsalar bile ücretsiz konuşabilirsiniz. Ses veya yazı yeterli olmadığında ücretsiz görüntülü arama ile yüz yüze sohbet etme şansına da sahipsiniz. WhatsApp sesli ve görüntülü arama, telefonunuzun internet bağlantısını kullanır.
- Uçtan Uca Şifreleme - Her Zaman Güvenli: WhatsApp son sürümünde uçtan uca şifreleme geliştirilmiştir. Uçtan uca şifreleme ile gönderdiğiniz mesajlar ve aramalarınız korunmuş olur. Sadece siz ve iletişimde olduğunuz kişi bunları okuyabilir veya dinleyebilir, aradaki hiçkimse (WhatsApp bile) okuyamaz ve dinleyemez.
- Fotoğraflar ve Videolar - Önemli Anları Paylaşın: WhatsApp üzerinden anında fotoğraf ve video gönderebilirsiniz. Dahili kameradan o anda yakaladığınız önemli bir anı bile paylaşabilirsiniz. Bağlantı hızınız önemli değildir; WhatsApp'ta fotoğraf ve video göndermek hızlıdır.
- Sesli Mesajlar - Aklınızdaki Söyleyin: Sadece tek bir dokunuşla kısa bir merhaba demek veya uzun bir şeyler söylemek/anlatmak için sesli mesaj kaydedebilirsiniz.
- Belgeler - Belge Paylaşmak Çok Kolay: E-posta ve dosya paylaşma uygulamaları ile uğraşmadan, PDF, belge, e-tablo, slayt gösterisi ve daha fazlasını gönderebilirsiniz. 100 MB'a kadar belge gönderebilirsiniz.
WhatsApp PC İndir
Peki, WhatsApp Masaüstü nasıl indirilir? WhatsApp bilgisayarda nasıl kullanılır? WhatsApp'ı tarayıcıya ihtiyaç duymadan bilgisayarınızın masaüstünden kullanabilirsiniz. WhatsApp Masaüstü uygulamasını indirmek için tek yapmanız gereken; yukarıdaki WhatsApp İndir butonuna tıklamak. (Windows 8.1 veya daha yeni sürümde çalışır ve 32-bit Windows işletim sistemi kullanıyorsanız ikinci linkten indirme yapmalısınız.) Whatsapp Masaüstü uygulamasını yüklemek de indirmek kadar basit. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra .exe dosyasını açın ve yüklemeyi tamamlamak için yönergeleri takip edin.
Bilgisayarınızda WhatsApp'ı iki farklı şekilde kullanabilirsiniz: WhatsApp Web ve WhatsApp Masaüstü. WhatsApp Web, WhatsApp'ın tarayıcı tabanlı uygulamasıdır. WhatsApp Masaüstü, bilgisayarınıza yükleyebileceğiniz bir uygulamadır. Masaüstü uygulaması ve WhatsApp Web, telefonunuzdaki WhatsApp hesabının bilgisayar tabanlı uzantılarıdır. Gönderdiğiniz, aldığınız mesajlar telefonunuzla bilgisayar arasında senkronize edilir. Böylece mesajlarınızı her iki cihazda da görebilirsiniz.
WhatsApp Giriş Nasıl Yapılır?
Peki, WhatsApp masaüstü uygulamasında giriş ve çıkış nasıl yapılır? WhatsApp Masaüstü üzerinden WhatsApp'a giriş yapmak için telefonunuzu kullanarak QR kodunu taramanız gerekir. Telefonunuzda WhatsApp'ı açın. Android telefonda Diğer Seçenekler - WhatsApp Web, iPhone'da Ayarlar - WhatsApp Web/Masaüstü'ne dokunun. Bu cihazda oturumunuzun açık kalması için bilgisayarınızda QR ekranında Oturumu açık tut'un yanındaki onay kutucuğunu işaretleyin. Telefonunuzu kullanarak bilgisayarınızdaki QR kodu tarayın. QR kodu taramaya çalıştığınız sırada başka bir cihazda WhatsApp oturumunuz açıksa Android'de + QR kodunu tara / iPhone'da QR Kodunu Tara'ya dokunun ve Bitti ile onaylayın. WhatsApp Masaüstü'nden çıkış yapmak içinse; WhatsApp Masaüstü'nü açın. Sohbetler listenizin üst kısmından Menü'ye - Çıkış'a dokunun.
WhatsApp APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 7,887,148
- DOSYA BOYUTU 41.95 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp, Android için ücretsiz mesajlaşma ve görüntülü, sesli arama uygulamasıdır. WhatsApp APK veya Google Play'den yüklenebilir.
WhatsApp Android, sahip olduğu bir milyardan fazla aktif kullanıcısıyla şüphesiz ki dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması olarak dikkat çekmektedir. Kolay, güvenli, güvenilir mesajlaşma, görüntülü ve sesli arama uygulaması WhatsApp Messenger, Android telefon, iPhone, Windows PC ve Mac bilgisayarlarda kullanılabiliyor. WhatsApp ve WhatsApp Beta Google Play'den Android telefonlara yüklenebiliyor. Alternatif olarak WhatsApp APK indirme linki eklenmiştir.
WhatsApp İndir APK
Android telefonlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz uygulama yardımıyla, arkadaşlarınız ve tüm sevdiklerinizle mesajlaşabilir, konuşabilir hatta görüntülü olarak iletişim kurabilirsiniz.
Piyasada LINE, WeChat, Viber, Tango, BiP Messenger gibi güçlü rakipleri olmasına karşın, sürekli olarak güncellenmesi ve sahip olduğu özellikler arasına yenilerini eklemesi nedeniyle zirvedeki yerini kimseye kaptırmayacak gibi görünüyor.
Çapraz platform desteği sayesinde iOS, Windows Phone, Windows ve hatta tarayıcılarınız üzerinde bile kullanabildiğiniz WhatsApp, bu sayede çevrenizdeki insanlar hangi mobil cihazı kullanıyor olurlarsa olsunlar, onlarla kolayca etkileşim halinde kalmanıza da olanak sağlıyor.
Aşağıda da görebileceğiniz üzere, sahip olduğu birçok gelişmiş özelliği ile bir mesajlaşma uygulamasında aradığınız her tür yeniliği sizlere sunan uygulama, şimdiye kadar henüz kullanmadıysanız mutlaka denemeniz gereken mobil uygulamaların başında yer alıyor.
Hala Android cihazlarınız üzerine indirmediyseniz, indirme menüsünde yer alan; WhatsApp İndir, WhatsApp APK veya WhatsApp BETA APK bağlantıları yardımıyla uygulamanın ihtiyaç duyduğunuz sürümünü kolayca indirerek, ücretsiz bir şekilde kullanmaya başlayabilirsiniz. Ayrıca farklı özelliklerden faydalanmak istiyorsanız ek olarak Whatsapp Aero uygulamasını deneyebilirsiniz.
WhatsApp Android Sürümü Özellikleri
- Ücretsizdir: WhatsApp, ailenize ve arkadaşlarınıza mesaj gönderilmenizi ve onları arayabilmenizi sağlamak için internet bağlantısını (4G/4.5G/LTE, 3G, 2G, EDGE, WiFi) kullanır. Bu sayede gönderdiğiniz mesajlar, yaptığınız aramalar için ödeme yapmazsınız. WhatsApp'ı kullanmak için herhangi bir üyelik ücreti ödemenize gerek yoktur.
- Multimedya: Fotoğraf, video, belge ve sesli mesaj gönderebilirsiniz.
- Ücretsiz arama: WhatsApp arama özelliği ile ailenizi ve arkadaşlarınızı başka ülkede olsalar bile ücretsiz arayabilirsiniz. WhatsApp aramalarında telefonunuzun konuşma paketindeki dakikalar yerine internet paketinizden harcanır.
- Grup sohbetleri: Arkadaşlarınızla ve ailenizle kolaylıkla iletişimde kalmak için grup sohbetlerini kullanabilirsiniz.
- WhatsApp Web: Bilgisayarınızın internet tarayıcısından veya masaüstünden mesaj gönderip alabilirsiniz.
- Uluslararası ücret yok: Farklı ülkeler arasında mesaj gönderirken ek ücret ödemeniz gerekmez.
- Kullanıcı adı ve PIN kodu gerekmez: WhatsApp, tıpkı SMS gibi telefon numaranızı kullanır ve telefonunuzun rehberiyle sorunsuz bir şekilde entegre olur.
- Oturumunuz hep açık: WhatsApp ile oturumunuz her zaman açıktır. Bu sayede hiçbir mesajı kaçırmazsınız.
- Kişilerinizle hızla iletişime geçin: WhatsApp, WhatsApp kişilerinizle hızlı ve kolay bir şekilde iletişime geçebilmeniz için telefon rehberinizden faydalanır.
- Çevrimdışı mesajlar: Bildirimlerinizi kaçırdığınızda veya telefonunuzu kapattığınızda WhatsApp son mesajlarınızı uygulamayı kullandığınız bir sonraki sefere kadar saklar.
- Çok daha fazlası: Konumunuzu paylaşabilir, kişi bilgisi gönderip alabilir, özel arka planlar ve bildirim sesleri belirleyebilir, tek seferde birden fazla kişiye toplu mesaj gönderebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.
WhatsApp Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 638,565
- DOSYA BOYUTU 151.90 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp Messenger, iOS işletim sistemine sahip cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz iletişim ve mesajlaşma uygulamasıdır.
WhatsApp Messenger, iOS işletim sistemine sahip iPhone ve iPad cihazlarınız üzerinde kullanabileceğiniz, dünya genelinde oldukça popüler olan bir ücretsiz mesajlaşma uygulamasıdır.
Çapraz platform desteği sayesinde uygulamanın yüklü olduğu tüm mobil cihaz kullanıcılarıyla iletişim halinde olabileceğiniz uygulama, telefon numaranıza göre size bir kullanıcı hesabı oluşturmaktadır ve otomatik olarak telefonunuzun kişi listesi üzerinde yer alan arkadaşlarınızdan WhatsApp kullananları sizin iletişim listenize eklemektedir. Bu sayede arkadaşlarınızı teker teker programa eklemek gibi bir dertle uğraşmanıza gerek kalmıyor.
Listenizde yer alan tüm arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde mesajlaşabileceğiniz, resim ve video dosyaları paylaşabileceğiniz, sesli mesaj gönderebileceğiniz, konum verilerinizi paylaşabileceğiniz, grup sohbetleri düzenleyebileceğiniz, uygulama içerisinde yer alan farklı ifadelerle kendinizi ifade edebileceğiniz ve çok daha fazlasına sahip olan Whatsapp, tüm mobil cihazlar üzerinde yer alması gereken uygulamalardan bir tanesidir.
Arkadaşlarınıza mesaj göndermek için onların çevrimiçi mi yoksa çevrimdışı mı olduğunu önemsemenize gerek olmayan uygulama ile gönderdiğiniz mesajların arkadaşınız tarafından görüntülenip görüntülenmediğini görme şansına da sahipsiniz.
Tüm bunların dışında ne zaman isterseniz arkadaşlarınızla yapmış olduğunuz sohbetlere ilişkin logları görüntüleyebilir ve geçmişte neler konuştuğunuzu görüntüleyebilirsiniz.
Dünya üzerinde milyonlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp'ı akıllı telefonlarınız üzerine kurarak, arkadaşlarınızla ücretsiz bir şekilde mesajlaşmaya hemen başlayabilirsiniz.
2.11.5 sürüm yenilikleri:
- Yeni iOS 7 kullanıcı arayüzü
- Toplu mesaj gönderimleri için grup oluşturma
- Konumu 3 boyutlu harita üzerinde görme, konum gizleme, konum arama
- Gönderileri ön izleme
- Yeni bildirim uyarıları ve sesleri
- Yazı boyutunu ayarlama
- Resimleri göndermeden önce kırpma
- Engellenen kişilerin daha kolay yönetilmesine imkan tanıyan yeni arayüz
WhatsApp Messenger
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 10,412
- DOSYA BOYUTU 129.00 MB
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp Masaüstü, Mac bilgisayarınızda kullanabileceğiniz bir anlık mesajlaşma yazılımıdır
WhatsApp Masaüstü mobil cihazlarda oldukça yaygın olarak kullanılan WhatsApp Messenger uygulamasını Mac bilgisayarlarımızın masaüstüne taşıyan bir yazılım.
Aslında daha önceden WhatsApp, WhatsApp Web ile mobil cihazlarımızda kullandığımız popüler anlık mesajlaşma uygulamasını bilgisayarlarımızda kullanmamıza imkan tanımıştı; fakat WhatsApp Web sadece internet tarayıcımız üzerinden çalışıyordu. WhatsApp Masaüstü'nün farkı ise tek başına internet tarayıcısına bağlı olmadan çalışabilen bir mesajlaşma programı olması.
WhatsApp Bilgisayar Versiyonu Nasıl Kullanılır
WhatsApp Masaüstü çalışma mantığı olarak WhatsApp Web'e benziyor. Bu programı kullanabilmek için yine bilgisayarınızda açık olak WhatsApp'ı mobil cihazınızdaki WhatsApp ile eşleştirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise Whatsapp üzerinden yazışmaya başlayabiliyorsunuz. WhatsApp Masaüstü aracılığıyla WhatsApp arkadaşlarımızla dosya, fotoğraf ve video paylaşabiliyor, WhatsApp profilimizi yapılandırabiliyor, yeni sohbetler ve sohbet grupları oluşturabiliyor, sohbetleri arşivleyebiliyor, silebiliyor, sessize alabiliyor, okunmadı olarak işaretleyebiliyoruz. Bunun yanında mesajları tek tek iletebiliyor veya silebiliyoruz. Ayrıca mesajları toplu olarak seçerek üzerlerinde işlem de yapabiliyoruz. WhatsApp Masaüstü sesli mesajlar göndermemize de yadımcı oluyor.
WhatsApp Mac sürümü tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmakta.
WhatsApp Messenger Web
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 115,131
- Üretici WhatsApp Inc.
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WhatsApp Messenger Web sürümü ile internet tarayıcınız üzerinde WhatsApp'ı kullanmaya başlayabilirsiniz.
WhatsApp Web sürümü ile birlikte artık popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ı masaüstü tarayıcılarınız üzerinde de rahatlıkla kullanabileceksiniz. Bu sayede bilgisayarlarınızın başında da arkadaşlarınızla kolayca mesajlaşma imkanına sahip olacaksınız.
Özellikle bilgisayar başında zaman geçiren kullanıcıların oldukça hoşuna gidecek olan WhatsApp Messenger Web sürümü ile gelen tüm mesajlar için bildirimler alabiliyor, gelen mesajları görüntüleyebiliyor ve hızlıca mesaj yazabiliyorsunuz. İsterseniz bildirim alma özelliğini kapatma şansı da sizlere sunuluyor.
WhatsApp Messenger Web Nasıl Kullanılır?
Android, iOS, BlackBerry ve Windows Phone işletim sistemine sahip akıllı telefonlarınız üzerinde kullanmakta olduğunuz WhatsApp uygulaması üzerinde yer alan WhatsApp Web sekmesi üzerinde yer alan QR kod okuma özelliği sayesinde, tarayıcınız üzerinde açmış olduğunuz WhatsApp Web sürümünde beliren QR kodu telefonunuz yardımıyla okutarak eşleştirme işlemini gerçekleştirmeniz gerekiyor. Eşleştirme işlemi gerçekleştikten sonra WhatsApp'ı doğrudan tarayıcınız üzerinde kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Bu noktada dikkat etmeniz gereken tek şey; akıllı telefonunuz üzerinde kullanmakta olduğunuz WhatsApp sürümünün güncel olması. Eğer güncelleme ihtiyacı duyuyorsanız bile bunu hızlı bir şekilde gerçekleştirerek WhatsApp Web'i kullanmaya başlayabilirsiniz.