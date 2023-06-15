%83 İndirimli AdGuard VPN ile Her Wi-Fi Ağına Güvenli Bağlanın

AdGuard VPN, sahip olduğu AES-256 şifreleme algoritması sayesinde halka açık kablosuz internet ağları dahil olmak üzere her Wi-Fi ağında kullanıcıların güvenli bir şekilde internette gezinebilmesine imkân tanıyor.

Sanal özel ağ ifadesinde "özel" kelimesinin bulunmasının nedeni şifrelemedir. Bir VPN, cihazınız ile bir VPN sunucusu arasında verilerinizin şifrelendiği bir tünel oluşturur ve ardından internete güvenli bir biçimde bağlanır.

Verileri araya giren hiç kimsenin okumayacağı anlamsız karakterlere dönüştürme işlemi olan şifreleme, herhangi bir VPN hizmeti için çok önemlidir.

AdGuard VPN Halka Açık Ağlarda da Güvenli Bağlantı Sunuyor

Gelişmiş özellikleri ve güvenliğe verdiği önem ile ön plana çıkan AdGuard VPN, bu zamana kadarki en güvenli ve hızlı şifreleme algoritması olan AES-256'yı kullanıyor. AES-256 simetrik anahtarlı bir blok şifre algoritmasıdır.

AES-256, verileri şifrelemek ve şifresini çözmek için yalnızca gizli anahtar gerektirir. AES, düz metin adı verilen şifrelenmemiş bilgiyi parçalara böler. Sonuç olarak şifreli bir metin elde edilir. Şifreleme işlemi esnasında güvenlik anahtarlarına bağlı olarak her bilgi parçası bir diğeriyle değiştirilir.

AES-256, 256 bitlik bir anahtar uzunluğuna sahiptir ve mevcut bilgi işlem gücüne dayalı olarak bruce force attack yani kaba kuvvet saldırısıyla kırmak çok zordur. AES-256'nın kırılabilmesi için her biri 78 basamaktan oluşan 2256 farklı kombinasyonun denenmesi gerekir.

AdGuard VPN Neler Sunuyor?

65'i aşkın lokasyon

AES-256 desteği

Gelişmiş kontrol imkânı

Kill Switch

Kripto para ile abonelik satın alma

Bir abonelikle aynı anda 10 cihaza bağlanma

Sahip olduğu özellikler sayesinde kullanım deneyimini üst seviyeye taşıyan AdGuard VPN'de General ve Selective isimli modlar bulunuyor. VPN, General modunda istisnalara eklenen siteler dışında her yerde çalışırken Selective modunda ise istisnalara eklenen siteler dışında hiçbir yerde çalışmıyor.

İstisna bölümüne sitelerin tek tek eklenebilmesinin yanı sıra sosyal ağlar, mesajlaşma uygulamaları, alışveriş platformları gibi çeşitli kategoriler arasından siteler kolayca bulunup eklenebiliyor. Bu, zamandan tasarruf edilmesini sağlıyor.

Tamindir Takipçilerine Özel %83 İndirim İmkânı

Windows, Mac, iOS ve Android platformlarının yanı sıra tarayıcı uzantısı desteğine de sahip olan AdGuard VPN, Tamindir takipçilerine özel olarak %83 indirim sunuyor. AdGuard VPN kampanya sayfası üzerinden 2 yıllık abonelik planını oldukça uygun bir fiyata alabilirsiniz.

Bağlantının TAMINDIR83 kodunu otomatik olarak uyguladığını belirtelim. Kampanya sayfasını ziyaret ettikten hemen sonra "Get 83% off" butonuna tıklayıp satın alma sayfasını görüntüleyebilirsiniz. Böylelikle indirimli abonelik fırsatından yararlanabilirsiniz.