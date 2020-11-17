AdGuard VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 647
- DOSYA BOYUTU 2.41 MB
- Üretici AdGuard Software Limited
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AdGuard VPN, Google Chrome internet tarayıcısı için VPN uzantısıdır.
AdGuard VPN, Google Chrome için VPN uzantısıdır. Windows PC, Android telefonlarda en çok indirilen reklam engelleme uygulaması AdGuard’ın yaratıcılarına ait olan VPN programı ile internette anonim olarak ve özgürce gezinebilirsiniz. Yukarıdaki AdGuard VPN İndir butonuna tıklayarak ücretsiz olarak VPN eklentisini Chrome tarayıcınıza ekleyebilirsiniz.
AdGuard VPN Chrome İndir
AdGuard VPN, ünlü reklam engelleyicinin geliştiricilerinden çevrimiçi güvenliğiniz için en iyi ücretsiz çözümdür. Bağlantınızı şifreler, IP adresinizi ve ziyaret ettiğiniz web sitelerini (internet servis sağlayıcınız dahil) gizler ve webde anonim gezinmenizi sağlar. Konumuzu gizler ve coğrafi olarak kısıtlanmış internet siteleri veya içeriklerin trafik sınırlaması olmaksızın engelini kaldırır.
Herhangi bir modern VPN’in sahip olduğu tüm özellikleri tamamlayan AdGuard VPN, diğer AdGuard ürünleriyle entegredir ve izleyiciler ve zararlı yazılımlara karşı koruma sağlar. AdGuard VPN Chrome tarayıcınıza indirin, güvenle sörf yapın!
- Gelişmiş Gizlilik Koruması: Verilerinizi bilgisayar korsanlarından korur, kimlik hırsızlığını önler ve herhangi bir izleyicinin sizi takip etmesini engeller. AdGuard, konumunuzu gizli tutar, IP adresinizi değiştirir, gönderilen her bilgiyi şifreler ve trafiğinizin gizlice gözetlenmesini imkansız hale getirir. Kimliğinizi çevrimiçi olarak kolayca gizleyebilir, bilinmeyen ağlara bağlanırken WiFi güvenliğini sağlayabilir ve online alışverişi güvenli bir şekilde yapabilirsiniz.
- Web Siteleri ve İçeriklerinin Engelini Kaldırma: Konumunuzun ne olduğu önemli değildir, bölgenizde kullanılamayan içerikleree dünyanın her yerinden erişebilirsiniz. YouTube, Netflix, HBO ve diğer akış platformlardaki videoları izleyebilir; Spotify, BBC iPlayer, Pandora ve diğer ses akış hizmetlerinde müzik dinleyebilir; Twitter, Instagram, Snapchat, Skype ve diğer mesajlaşma ve sosyal medya uygulamalarına sorunsuzca girebilirsiniz. Ülkelere özel kampanyaları, indirimleri, teklifleri görme şansına da sahip olursunuz. Güvenlik duvarını atlayabilir ve sansür nedeniyle engellenen web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.
- Hızlı ve Sınırsız Trafik: AdGuard VPN, sayfa yükleme sürelerinizin düşük kalmasını, indirme hızınızın da yüksek olmasını sağlar ve trafik sınırlaması yoktur.
- Günlük Kayıt Tutmama Politikası: İnternette gezinirken verileriniz toplanmaz veya depolanmaz.
AdGuard VPN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 65
- DOSYA BOYUTU 28.00 MB
- Üretici AdGuard Software Limited
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AdGuard VPN, internete şifreli bir şekilde bağlanmanın en ideal yollarından biridir. AdGuard VPN uygulaması sayesinde güvenli bir sanal ağa bağlanmış olursunuz.
AdGuard VPN, Windows, Mac, Android telefonlarda en çok indirilen reklam engelleme uygulamasıdır. AdGuard’ın yaratıcılarına ait olan VPN programı ile internette anonim olarak ve özgürce gezinebilirsiniz.
AdGuard VPN İndir
Kişisel verileri koruma ve reklam engelleme pazarında çeşitli programlarla uzun süredir hizmet veren AdGuard’ın VPN hizmeti de bulunuyor. AdGuard VPN’in öne çıkan özellikleri ise şöyle;
- Kendi VPN protokolü var: AdGuard VPN ilee rakipleri arasındaki temel fark, kendisini olağan trafik gibi gizleyen protokole sahip olmasıdır; izleyicilerin tespit etmesi ve engellemesi çok zordur.
- Hariç tutulanlar listesi: Hariç tutulanlar listesine web sitelerini ekleyin. Bu, VPN’in nerede çalışıp nerede çalışmayacağını belirlemenizi sağlar.
- Ultra hızlı sunucular: Dünya çapında bulunan sınırsız bant genişliğinee sahip VPN sunucularına erişin. Her sunucunun yanıt verme hızı hemen yanında görüntülenir; böylece en iyi sunucuyu kolayca seçebilirsiniz.
- Güvenlik ve gizlilik: VPN’i kullanarak kişisel verilerinizin güvende olduğundan emin olabilirsiniz. Korkmadan online alışveriş yapın ve herkese açık Wi-Fi ağlarını kullanın. AdGuard VPN, ağ trafiğinizi güvenli bir şekilde şifreler.
- Kayıt tutmama politikası: Kayıt tutmama ve sıfır kayıt politikası, AdGuard’ın kullanıcıların kişisel verilerini toplamadığı, saklamadığı veya üçüncü taraflara iletmediği anlamına gelir. Ne İnternet Servis Sağlayıcınız ne de başkası internette ne yaptığınızı bilemez.
- 7/24 destek: AdGuard VPN, kullanıcıları önemsemekle kalmaz, 24 saat destek verir. AdGuard VPN’i kullanırken herhangi bir sorun yaşar veya sorunuz olursa destek ekibiyle iletişime geçebilirsiniz; size yardımcı olacaklardır.
AdGuard VPN diğer birçok VPN uygulamasına kıyasla basit bir arayüze ve şık bir tasarıma sahipken aynı zamanda hızlı ve güvenilir bir VPN uygulamasıdır. Uygulamanın sağladığı özellikler bakımından önde oluyor. Son olarak 50'den fazla konum bulunan uygulamada istediğiniz ülkeye bağlanmanıza olanak tanımaktadır.
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