Leonardo AI Nedir? Nasıl Kullanılır?
Yapay zeka ile kaliteli görseller üretmek için kullanabileceğiniz Leonardo AI'yi yakından tanıyın. İşte, Leonardo AI hakkında bilmeniz gerekenler!
Yapay zekâ araçları ile günümüzde içerik üretimi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Farklı sektörlere yönelik çeşitli içerik türleri yapay zekâ araçları sayesinde son derece hızlı ve nitelikli bir biçimde üretilebiliyor. Bazı AI araçları metin, görsel, video gibi farklı türdeki birçok içeriğin üretiminde kullanılabiliyorken, bazı uygulamalar bir veya birkaç formata odaklanıyor.
Odak noktası görsel üretimi olan, popüler yapay zekâ araçlarından birisi Leonardo AI olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle oyun varlıkları, karakter ve konsept çizimleri için Leonardo AI uygulamasını tercih edebilirsiniz. Ayrıca websitesi arayüzü oluşturma gibi çeşitli işlemler için de Leonardo AI’dan yararlanabilirsiniz.
Kullanım alanı oldukça geniş bir yapay zekâ aracı olan Leonardo AI hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız işte, bu uygulama hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.
Leonardo AI Nedir?
Görsel üretimi için kullanılan, farklı özelliklere sahip birçok yapay zekâ aracı geliştiriliyor. Mevcut uygulamalarla birbirinden yaratıcı görsel üretimleri yapmak mümkün. Ancak Leonardo AI, görsel üretimine odaklanan diğer yapay zekâ araçlarından bir adım daha öne çıkıyor. Neden mi? Çünkü, bu uygulama en çok oyun varlıkları üretimine yönelik yenilikler sunuyor.
Video oyunlarında farklı karakterlerin, sahne ve konseptlerin oluşturulmasında kullanabileceğiniz Leonardo AI, çeşitli AI algoritmalarını kullanarak yüksek kaliteli görseller elde etmenizi sağlıyor.
Leonardo AI Nasıl Kullanılır?
Leonardo AI uygulamasını kullanmaya başlamadan önce ücretsiz bir şekilde üye olup sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Öncelikle kayıt aşamasında şu adımları izlemelisiniz:
Leonardo AI Uygulamasına Nasıl Kaydolunur?
- www.leonardo.ai WEB sitesini açın.
- Sağ üst köşede yer alan launch app butonuna basın.
- Karşınıza çıkan ekranda adınızı ve e-mail adresinizi yazdıktan sonra count me in yazısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.
- İsim ve e-mail kutucuklarının üstünde yer alan butona tıkladığınızda sistem sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan da üye olabilirsiniz.
Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Leonardo AI uygulamasının kullanımına ilişkin temel bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Bu bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:
Leonardo AI Uygulamasının Arayüzü
- Sol tarafta açılan menüde Start Here sekmesinin üstünde kredi kısmı bulunuyor. Sistem, her gün size ücretsiz kullanabileceğiniz 250 kredi tanımlıyor. Dilerseniz daha fazla kredi almak için upgrade butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz.
- Home kısmına geldiğinizde bazı örnek çalışmalar gösteriliyor.
- Community Feed bölümünde başkaları tarafından yapılmış çeşitli çalışmalar sıralanıyor.
- Personal Feed kısmında ise sizin yaptığınız çalışmalar bulunuyor.
- Finetuned Models bölümünde de önceden yapılmış modeler yer alıyor. Bu modelleri alıp üstünde değişiklik yapma imkânınız bulunuyor.
Leonardo AI ile Nasıl Görsel Oluşturulur?
- Görsel oluşturmak için AI Image Generation bölümüne geçmeniz gerekiyor.
- Bu kısma geldikten sonra öncelikle sayfanın yukarsında yer alan prompt tool’a görsel oluşturmak istediğiniz konuyla alakalı bir tanım girmelisiniz.
- Sol tarafta number of images yazılı bölümden bu konuyla ilgili kaç adet görsel oluşturmak istediğinizi seçebilirsiniz. Kredileriniz istediğiniz görsel sayısına bağlı olarak azalıyor.
- Prompt magic açık olduğunda daha detaylı ve etkileyici görseller elde etme şansınız oluyor. Alt kısmında açılan high contrast ise keskinliği artırıp azaltmanıza yardımcı oluyor.
- Prompt magic strength değeri için 0.4’ü tercih etmeniz öneriliyor.
- Görüntü boyutları ise image dimensions bölümünden ayarlanıyor.
- Prompt tool’un altında Leonardo Duffision ve Leonardo Style gibi seçenekler bulunuyor. Bu seçeneklerde değişiklik yaparak farklı görseller elde edebilirsiniz.
- Yine prompt tool’un altında kalan negative prompt tool butonu da görselde bulunmasını istemediğiniz unsurları belirtmenize yardımcı oluyor. Add negative prompt dediğnizde prompt yazdığınız bölümün altında açılan sekmeye görüntüde yer almasını istemediğiniz unsurları yazabilirsiniz.
- Örneğin, prompt kısmına living room yazdığınızda karşınıza koltuk, masa, sandalye gibi mobilyaların olduğu bir salon görseli çıkabilir. Bu salonda yemek masası ve sandalyesi olmasını istemiyorsanız, negative prompt kısmına dining table and chair yazmanız gerekiyor. Bu şekilde yazdığınızda Leonardo AI’nin size yemek masası ve sandalyenin yer almadığı bir salon görseli sunması gerekiyor.
- Leonardo AI’de oluşturduğunuz görselin arka planını silme imkânınız da mevcut. Bunun için sistem sizden 2 kredi alıyor. Ancak arka plandan ayırdığınız görseli PNG olarak kaydedebiliyorsunuz.
- Tiling özelliği sayesinde sürekliliği olan desenler oluşturmanıza olanak sağlıyor. Tiling’i aktif edip prompt’a isteğinize uygun bir tanım girdiğinizde bu tanıma göre tasarlanmış bir desen elde edebiliyorsunuz.
- Image to image ve image prompt kısımları, sizde bulunan bir görüntü üzerinde değişiklik yapmak için kullanılıyor.
- Guidance scale değeri ilk etapta 7 olarak görülüyor. Bu değeri düşürdüğünüzde daha sürrealist, yükselttiğinizde ise daha gerçekçi görseller elde ediliyor.
- Ayrıca uygulamada bulunan AI canvas özelliği de önceden oluşturulan bir görselin istediğiniz ölçüye göre tamamlanmasını sağlıyor. Bunun için oluşturulmuş görsele sağ tıklayarak edit canvas’ı seçmeniz gerekiyor.
- Edit canvas bölümüne geldiğinizde örnekleme alanını oranlayabiliyorsunuz. Ardından görseli devam ettirmek için prompt girişi yaparak hali hazırda elinizde olan bir resmi konsepte uygun olarak genişletebiliyorsunuz.
- Ayrıca yine edit canvas bölümündeki çeşitli araçları kullanarak görselin içine nesne, fotoğraf ekleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz.
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