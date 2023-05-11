Leonardo AI Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yapay zekâ araçları ile günümüzde içerik üretimi yepyeni bir boyuta taşınıyor. Farklı sektörlere yönelik çeşitli içerik türleri yapay zekâ araçları sayesinde son derece hızlı ve nitelikli bir biçimde üretilebiliyor. Bazı AI araçları metin, görsel, video gibi farklı türdeki birçok içeriğin üretiminde kullanılabiliyorken, bazı uygulamalar bir veya birkaç formata odaklanıyor.

Odak noktası görsel üretimi olan, popüler yapay zekâ araçlarından birisi Leonardo AI olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle oyun varlıkları, karakter ve konsept çizimleri için Leonardo AI uygulamasını tercih edebilirsiniz. Ayrıca websitesi arayüzü oluşturma gibi çeşitli işlemler için de Leonardo AI’dan yararlanabilirsiniz.

Kullanım alanı oldukça geniş bir yapay zekâ aracı olan Leonardo AI hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız işte, bu uygulama hakkında bilmeniz gerekenleri yazımızın devamında bulabilirsiniz.

Leonardo AI Nedir?

Görsel üretimi için kullanılan, farklı özelliklere sahip birçok yapay zekâ aracı geliştiriliyor. Mevcut uygulamalarla birbirinden yaratıcı görsel üretimleri yapmak mümkün. Ancak Leonardo AI, görsel üretimine odaklanan diğer yapay zekâ araçlarından bir adım daha öne çıkıyor. Neden mi? Çünkü, bu uygulama en çok oyun varlıkları üretimine yönelik yenilikler sunuyor.

Video oyunlarında farklı karakterlerin, sahne ve konseptlerin oluşturulmasında kullanabileceğiniz Leonardo AI, çeşitli AI algoritmalarını kullanarak yüksek kaliteli görseller elde etmenizi sağlıyor.

Leonardo AI Nasıl Kullanılır?

Leonardo AI uygulamasını kullanmaya başlamadan önce ücretsiz bir şekilde üye olup sisteme giriş yapmanız gerekiyor. Öncelikle kayıt aşamasında şu adımları izlemelisiniz:

Leonardo AI Uygulamasına Nasıl Kaydolunur?

www.leonardo.ai WEB sitesini açın.

Sağ üst köşede yer alan launch app butonuna basın.

Karşınıza çıkan ekranda adınızı ve e-mail adresinizi yazdıktan sonra count me in yazısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz.

yazısına tıklayarak giriş yapabilirsiniz. İsim ve e-mail kutucuklarının üstünde yer alan butona tıkladığınızda sistem sizi bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan da üye olabilirsiniz.

Kayıt işlemini tamamladıktan sonra Leonardo AI uygulamasının kullanımına ilişkin temel bilgilere sahip olmanız gerekiyor. Bu bilgileri şu şekilde sıralayabiliriz:

Leonardo AI Uygulamasının Arayüzü

Sol tarafta açılan menüde Start Here sekmesinin üstünde kredi kısmı bulunuyor. Sistem, her gün size ücretsiz kullanabileceğiniz 250 kredi tanımlıyor. Dilerseniz daha fazla kredi almak için upgrade butonuna tıklayarak ilerleyebilirsiniz.

Home kısmına geldiğinizde bazı örnek çalışmalar gösteriliyor.

Community Feed bölümünde başkaları tarafından yapılmış çeşitli çalışmalar sıralanıyor.

Personal Feed kısmında ise sizin yaptığınız çalışmalar bulunuyor.

Finetuned Models bölümünde de önceden yapılmış modeler yer alıyor. Bu modelleri alıp üstünde değişiklik yapma imkânınız bulunuyor.

Leonardo AI ile Nasıl Görsel Oluşturulur?