Tamamen Yapay Zeka Yordamıyla Çakma Minecraft Geliştirildi

DecartAI tarafından paylaşılan bir Twitter gönderisinde, ekran kartına ihtiyaç duymadan çalışan "Minecraft" geliştirildi.

Decart ve Etched'in ortak çalışmasıyla ortaya çıkan Oasis, baştan sona yapay zeka tarafından oluşturuldu. Bu model aynı zamanda ilk gerçek zamanlı dünya modeli olarak kayıtlara geçiyor.

Bu yenilikle birlikte kullanıcılar sıfır gecikme ile 20 fps hızında gerçek zamanlı bir video oyununu deneyimleyebilecek ya da etkileşimli videoların içine dahil olabilecek. Generative Interactive Experience olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, eğlence deneyimlerini daha kişisel hale getirerek, kullanıcıların ilgilerine göre anında içerik oluşturabiliyor.

Dijital içerik tüketimi ve eğlence anlayışını dönüştürebilecek bu teknoloji, Decart'ın son bir yılda geliştirdiği özel model mimarisiyle mümkün kılınacak.

Düşük gecikmeli frame sunan bu mimari, belirli GPU ve sunucu donanımlarına uyum sağlayan özel sistem optimizasyonlarıyla destekleniyor.

