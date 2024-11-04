Tamamen Yapay Zeka Yordamıyla Çakma Minecraft Geliştirildi

DecartAI tarafından paylaşılan bir Twitter gönderisinde, ekran kartına ihtiyaç duymadan çalışan "Minecraft" geliştirildi.

Decart ve Etched'in ortak çalışmasıyla ortaya çıkan Oasis, baştan sona yapay zeka tarafından oluşturuldu. Bu model aynı zamanda ilk gerçek zamanlı dünya modeli olarak kayıtlara geçiyor.

Sıfır Gecikme, 20 FPS İle Minecraft Deneyimi

Bu yenilikle birlikte kullanıcılar sıfır gecikme ile 20 fps hızında gerçek zamanlı bir video oyununu deneyimleyebilecek ya da etkileşimli videoların içine dahil olabilecek. Generative Interactive Experience olarak adlandırılan bu yeni teknoloji, eğlence deneyimlerini daha kişisel hale getirerek, kullanıcıların ilgilerine göre anında içerik oluşturabiliyor.

Dijital içerik tüketimi ve eğlence anlayışını dönüştürebilecek bu teknoloji, Decart'ın son bir yılda geliştirdiği özel model mimarisiyle mümkün kılınacak.

Düşük gecikmeli frame sunan bu mimari, belirli GPU ve sunucu donanımlarına uyum sağlayan özel sistem optimizasyonlarıyla destekleniyor.

1/ We are excited to introduce Oasis, the world's first real-time AI world model, developed in collaboration with @Etched. Imagine a video game entirely generated by AI, or a video you can interact with—constantly rendered at 20 fps, in real-time, with zero latency pic.twitter.com/WAJFRyfTzS — Decart (@DecartAI) October 31, 2024

Minecraft Kopyası Olduğundan Telif Hakkı Endişesi Var

Söz konusu Twitter gönderisinin altında bir kullanıcıdan, "Bu Minecraft'ın telif hakkını ihlal etmiyor mu? Neden orijinali varken bunu oynasınlar?" şeklinde bir soru yöneltildi.

Decart ise Oasis’in orijinal oyundan daha iyi olduğunu iddia etmedi; ancak bu, gerçek zamanlı yapay zeka içerik üretiminin neler sunabileceğine dair etkileyici bir örnek olarak değerlendirdi.

Siz olsanız orijinal Minecraft yerine bu oyunu oynar mıydınız? Düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın.