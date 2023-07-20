ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,580
- DOSYA BOYUTU 4.70 MB
- Üretici ÖSYM
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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ile işlemler daha hızlı. YKS sınav yerleri ÖSYM AİS uygulamasından öğrenilebiliyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması. ÖSYM Mobil Aday İşlemleri Sistemi uygulaması ile ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilen tüm işlemlere yapılabiliyor. YKS sınav giriş yerleri uygulama içerisinden öğrenilebiliyor.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi İndir
ÖSYM AİS Mobil uygulaması ile ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere Android telefonunuzdan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aday İşlemleri Sisteminde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.
Uygulama içerisinden yeni başvuru yapma, yeni tercih yapma, başvurularınızı ve tercihlerinizi inceleme, sonuçlarınızı öğrenme, ÖSYM’ye göndereceğiniz dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını alma dahil birçok işlemi yapabilmektesiniz.
Ayrıca uygulamadan şifrenizi değiştirme, iletişim ve sağlık bilgilerinizi güncelleme şansına sahipsiniz. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması sayesinde sınav giriş belgelerinize bakabilirsiniz. YKS, MSÜ başta olmak üzere sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS uygulaması içerisinde yer almakta.
Hemen yukarıdaki indir butonuna basarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 37
- DOSYA BOYUTU 61.80 MB
- Üretici ÖSYM
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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ile ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere telefonunuzdan ulaşın.
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması, adayların ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere akıllı telefon/tabletlerinden daha hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlıyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması olan ÖSYM AİS, iPhone ve iPad’lerde kullanılabiliyor. Aday İşlemleri Sisteminde kullanılan kullanıcı adı ve şifreyle uygulamaya giriş yapılabiliyor. Adaylar, başvuru ve tercih yapabiliyor, sınav sonuçları ve yerleştirme sonuçlarına bakabiliyor, ÖSYM’ye gönderecekleri dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını alabiliyor, şehit ve gazi yakınlık bilgilerini SGK üzerinden sorgulayabiliyor. Telefonlara gelecek bildirimlerle açıklanan sınav sonuçlarından anından haberdar ediliyor. Şifre değiştirme, iletişim ve sağlık bilgilerini güncelleme işlemleri de uygulama üzerinden yapılabiliyor. Uygulamaya giriş yapılmadan başvuru/tercih ödemeleri, ÖSYM takvimi, haberler, duyurular, ÖSYM kurumsal ve sonuç belgesi doğrulamaya ulaşılabiliyor.