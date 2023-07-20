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ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 1,580
  • DOSYA BOYUTU 4.70 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici ÖSYM
  • İndir

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması ile işlemler daha hızlı. YKS sınav yerleri ÖSYM AİS uygulamasından öğrenilebiliyor.

Erkan Calp
Erkan Calp -

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi, T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi resmi mobil uygulaması. ÖSYM Mobil Aday İşlemleri Sistemi uygulaması ile ais.osym.gov.tr üzerinden yapılabilen tüm işlemlere yapılabiliyor. YKS sınav giriş yerleri uygulama içerisinden öğrenilebiliyor.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi İndir

ÖSYM AİS Mobil uygulaması ile ais.osym.gov.tr adresindeki hizmetlere Android telefonunuzdan daha hızlı ve kolay bir şekilde ulaşabiliyorsunuz. Aday İşlemleri Sisteminde kullandığınız kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yaparak kullanmaya başlayabiliyorsunuz.

Uygulama içerisinden yeni başvuru yapma, yeni tercih yapma, başvurularınızı ve tercihlerinizi inceleme, sonuçlarınızı öğrenme, ÖSYM’ye göndereceğiniz dilekçelerde kullanılan evrak referans numarasını alma dahil birçok işlemi yapabilmektesiniz.

Ayrıca uygulamadan şifrenizi değiştirme, iletişim ve sağlık bilgilerinizi güncelleme şansına sahipsiniz. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulaması sayesinde sınav giriş belgelerinize bakabilirsiniz. YKS, MSÜ başta olmak üzere sınav giriş belgeleri ÖSYM AİS uygulaması içerisinde yer almakta.

Hemen yukarıdaki indir butonuna basarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi mobil uygulamasını cihazlarınıza indirebilirsiniz.