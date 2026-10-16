Google'ın Deprem Uyarı Sistemi Yenileniyor: Türkiye'de Nasıl Açılır?

Google, Android telefonlardaki deprem uyarı sistemi için yeni bir güncelleme yayımladı. Şirket sistemin kapsamını 98 ülke ve bölgeden 200'ün üzerine çıkardı, uyarı ekranlarını da daha ayrıntılı hale getiriyor. Türkiye de sistemin etkin olduğu ülkeler arasında bulunuyor.

Android Deprem Uyarılarında Neler Değişiyor?

Android'in deprem uyarı sistemi 2021'den bu yana 1 milyardan fazla uyarı gönderdi. Yeni eklenen bölgeler arasında Panama ve Guatemala da var.

Asıl değişiklik orta şiddetteki uyarılarda olacak. Sistem üç seviyeli uyarı kullanıyor:

Be Aware (Dikkat): Hafif sarsıntı beklenen yerlerde yakında bir deprem algılandığını bildiren basit uyarı.

Hafif sarsıntı beklenen yerlerde yakında bir deprem algılandığını bildiren basit uyarı. Be Ready (Hazırlıklı olun): Daha güçlü sarsıntı beklenen yerlerde harekete hazırlanmayı söyleyen ayrıntılı uyarı.

Daha güçlü sarsıntı beklenen yerlerde harekete hazırlanmayı söyleyen ayrıntılı uyarı. Take Action (Harekete geçin): Orta ve şiddetli sarsıntıda ekranı kaplayan, ne yapılacağını anında söyleyen uyarı.

Google önümüzdeki aylarda Be Ready uyarısına sarsıntının algılandığı alanı gösteren bir harita ekleyecek. Uyarıda tahmini deprem büyüklüğü, yapılması gerekenler ve bilgi geldikçe ayrıntıları açan bir düğme de bulunacak. Bu özelliğin çıkış tarihi belli değil.

Android'de Deprem Uyarısı Nasıl Açılır?

Türkiye'deki Android telefonlarda ayar şu adımlarla açılıyor:

Ayarlar uygulamasını açın.

Güvenlik ve acil durum > Deprem uyarıları bölümüne girin. Bu bölüm yoksa Konum > Gelişmiş > Deprem uyarıları yolunu izleyin.

Deprem uyarıları anahtarını açık konuma getirin.

Uyarıların gelmesi için telefonda Wi-Fi ya da mobil verinin ve konum hizmetinin açık olması gerekiyor. Sistem yakın çevrede 4,5 ve üzeri büyüklükteki depremlerde uyarı gönderiyor. Google her depremin algılanacağını garanti etmiyor; büyüklük tahminlerinde hata payı da olabiliyor.

Sistem 6 Şubat 2023 Depremlerinde Neden Yetersiz Kaldı?

Google Temmuz 2025'te Science dergisinde yayımlanan çalışmada sistemin 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş depremlerinde yetersiz kaldığını kabul etti. Algoritma 7,8 büyüklüğündeki ilk depremi 4,5 ile 4,9 arasında bir sarsıntı olarak değerlendirdi. Bu yüzden en üst seviyedeki Take Action uyarısı yalnızca 469 kişiye ulaştı.

Doğru tahminle merkez üssüne 158 kilometre mesafedeki en az 10 milyon kişi, 35 saniyeye kadar önceden uyarı alabilirdi. Google o dönem algoritmanın kısa veri penceresi ve telefon sensörlerindeki gürültü gibi sorunlarını düzeltti.

Editörün Yorumu

Deprem ülkesinde yaşayan biri olarak bu güncellemenin Türkiye'deki Android kullanıcıları için hayati bir önemi olduğunu düşünüyorum. Haritanın ve büyüklük bilgisinin gelmesi, uyarıyı gören kişinin ne kadar ciddi bir durumla karşı karşıya olduğunu daha hızlı anlamasını sağlayacak. Ancak 2023'teki hata, bu sistemin AFAD'ın resmi bildirimlerinin ve kendi deprem hazırlığınızın yerine geçmediğini gösterdi. Telefonunuzda Deprem uyarıları ayarının açık olduğunu bugün kontrol etmenizi öneririm.