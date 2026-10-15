Galaxy A56 ve A36 İçin One UI 9 Yayımlandı: Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Samsung 2025'in en popüler orta segment telefonlarından Galaxy A56 ve Galaxy A36 için One UI 9 dağıtımına başladı. Android 17 tabanlı güncelleme ilk olarak Güney Kore'de beta programına katılan kullanıcılara ulaştı. Şirket kısa süre önce aynı güncellemeyi Galaxy A57, A37 ve A27 modellerine de dağıtmıştı.

One UI 9 Galaxy A56'ya Türkiye'de Ne Zaman Gelecek?

SammyGuru güncellemenin küresel dağıtımının önümüzdeki hafta başlamasını bekliyor. Galaxy A57 sahipleri ise One UI 9 güncellemesini Türkiye'de de alıyor.

Kore'de Galaxy A56 için A566SKSUADZJ1, Galaxy A36 için ise A366NKSU9DZIF yapı numaralı yazılımlar yayımlandı. Samsung, One UI 9'u daha önce 2023 ve sonrasında çıkan Galaxy S ve Galaxy Z modellerinin tamamına dağıtmıştı.

One UI 9 Neler Getiriyor?

Güncellemenin en dikkat çeken değişikliği yeniden tasarlanan hızlı panel. Kullanıcılar Now Brief ekranını daha fazla özelleştirebiliyor, bölünmüş ekranda iki uygulamayı daha rahat kullanabiliyor. Yeni Galaxy AI özellikleri ve Samsung DeX iyileştirmeleri de pakette bulunuyor.

Galaxy A56'da One UI 9 Nasıl Yüklenir?

Güncellemeyi kontrol etmek için Ayarlar > Yazılım güncelleme > İndir ve yükle adımlarını izlemek yeterli. Büyük bir sürüm güncellemesi olduğu için telefonda en az 4-5 GB boş alan bulunmalı. Kurulumdan önce fotoğraf ve mesajlarınızı Smart Switch ile yedeklemeniz de iyi bir önlem olur.

Galaxy A56 ve A36, Mart 2025'te Android 15 tabanlı One UI 7 ile satışa çıktı. Samsung bu iki model için altı nesil Android güncellemesi sözü vermişti. One UI 9, telefonların aldığı ikinci büyük Android güncellemesi oluyor.

Editörün Yorumu

Galaxy A56 ve A36 Türkiye'de yaygın kullanılan modeller olduğu için bu güncelleme çok sayıda kullanıcıyı ilgilendiriyor. Samsung'un bir yıl önce satışa çıkan orta segment modellere Android 17'yi bu kadar erken getirmesini önemli buluyorum. Yine de Kore'deki ilk dağıtımın beta kullanıcılarıyla başladığını ve küresel takvimin henüz resmi olmadığını unutmamak gerekiyor. Güncelleme Türkiye'ye geldiğinde ilk birkaç günün kullanıcı yorumlarını takip edip sonra kurmanızı öneririm.