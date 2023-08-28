Android'e Gelecek Uydu Tabanlı Mesajlaşma ile İlgili Yeni Gelişme!

Google Mesajlar'a gelecek uydu tabanlı mesajlaşma özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Uygulamanın en son sürümünde bulunan kod dizilerine göre Google, Android telefonlara uydu üzerinden acil SOS özelliği getirmek için Garmin ile ortaklık yapıyor olabilir.

Geçtiğimiz hafta X (Twitter) kullanıcısı Neïl Rahmouni, Google Mesajlar'a uydu mesajlaşma desteğinin geleceğini düşündüren bazı kullanıcı arayüzü yer tutucu kodlar keşfetmişti.

Rahmouni aynı zamanda Garmin'in bu hizmete olası katılımına dair kanıtlar bulan kişi. Fitness şirketinin hâlihazırda birden fazla uydu iletişim ürünü bulunuyor, bu nedenle Google'ın onunla ortaklık kurması ve kurtarma koordinasyonu için acil müdahale merkezleri de dâhil olmak üzere yerleşik altyapısından yararlanması mantıklı görünüyor.

Google ile Garmin, Uydu Tabanlı Mesajlaşma İçin Bir Araya Geliyor

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS



If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV



(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ — Neïl Rahmouni 🐢 (@neil_rahmouni) August 28, 2023

Şirketin web sitesine göre Garmin'in uydu üzerinden acil SOS hizmetleri yedi kıtanın tamamında 150'den fazla ülkede mevcut. Bu da Google Mesajlar'a, Apple'ın şu anda yalnızca birkaç ülkede kullanılabilen rakip uydu iletişim hizmeti karşısında oldukça önemli bir avantaj sağlayabilir.

Bununla birlikte Rahmouni, Google Mesajlar - Garmin işbirliğine dair haberlere sorgusuz sualsiz inanılmamasını ve acele edilmemesini tavsiye ediyor. Google, Android 14 ile uydu iletişiminin mümkün olacağını doğrulamış olsa da ne zaman ve nerede kullanıma sunulacağını ya da hangi telefonların destekleyeceğini hâlâ bilmiyoruz.

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