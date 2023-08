Android'e Gelecek Uydu Tabanlı Mesajlaşma ile İlgili Yeni Gelişme!

Google Mesajlar'a gelecek uydu tabanlı mesajlaşma özellikleri hakkında daha fazla detay ortaya çıktı. Uygulamanın en son sürümünde bulunan kod dizilerine göre Google, Android telefonlara uydu üzerinden acil SOS özelliği getirmek için Garmin ile ortaklık yapıyor olabilir.

Geçtiğimiz hafta X (Twitter) kullanıcısı Neïl Rahmouni, Google Mesajlar'a uydu mesajlaşma desteğinin geleceğini düşündüren bazı kullanıcı arayüzü yer tutucu kodlar keşfetmişti.

Rahmouni aynı zamanda Garmin'in bu hizmete olası katılımına dair kanıtlar bulan kişi. Fitness şirketinin hâlihazırda birden fazla uydu iletişim ürünü bulunuyor, bu nedenle Google'ın onunla ortaklık kurması ve kurtarma koordinasyonu için acil müdahale merkezleri de dâhil olmak üzere yerleşik altyapısından yararlanması mantıklı görünüyor.

Looks like Google Messages may use Garmin Response for the Satellite Emergency SOS



If true it could mean that Emergency Satellite messages would be available in 150+ countries👀https://t.co/egVqM6JaJV



(1st screen is a mockup, 2nd are the translations found in Google Messages) pic.twitter.com/Rza9BUxJwJ