Huawei'den Mate 60 Serisiyle Uydu Bağlantısında Yeni Dönem!

Huawei'nin Mate 60 serisi akıllı telefon uydu bağlantısında devrim yaratmaya hazırlanıyor.

Geçtiğimiz yıl hem Huawei hem de Apple, telefonları için uydu bağlantısı özelliklerini tanıtmıştı. Huawei'nin Mate 50 ve Mate 50 Pro modelleri kullanıcıların Çin'in BeiDou uydu ağı üzerinden acil durum metin mesajları göndermesine olanak sağlarken, Apple da iPhone 14 modelleri için uydu üzerinden acil durum çağrıları olanağı sunmuştu.

Apple'ın uydu özelliği şimdiye dek sayısız canın kurtarılmasında başrol oynadı. Şimdi de Huawei, akıllı telefon uydu bağlantısını yeni zirvelere taşımaya hazırlanıyor.

Huawei Uydu Bağlantısında Apple'ı Geçmeyi Planlıyor

GizmoChina'nın yakın tarihli bir raporuna göre Huawei'nin P60 serisini takip eden Mate 60 amiral gemisi serisi, Çinli üreticilerin güç amplifikatörü (PA) çiplerini kullanacak. Bu çipler Tiantong-1 uydu mobil iletişim sistemine bağlanarak ses ve görüntü aktarımı, hassas konumlandırma ve daha fazlasını sağlamayı amaçlıyor.

Huawei'nin önceki modellerinde uydu üzerinden iki yönlü SMS hizmetlerini desteklemek için PA çipleri kullanılmış olsa da Mate 60 ve Mate 60 Pro Huawei olmayan PA çipleri kullanacak.

Bu hamle, bu cihazların kullanıcılarının yakında uydu üzerinden sesli arama yapabileceklerini gösteriyor. Bu gelişme hayata geçirilebilirse Huawei uydu bağlantısı konusunda Apple'ı geçmeyi başaracak.

Bu arada Samsung ve Google'ın da yakında, muhtemelen Ekim ayında Pixel 8 serisiyle uydu bağlantısı sunması bekleniyor.